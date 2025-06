Pedágios nas rodovias paulistas sofrem reajuste a partir de julho

Os motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas vão pagar mais caro a partir dos dias 1º e 6 de julho. A Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) aprovou o reajuste das tarifas de pedágio, com publicação oficial feita nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Estado. O aumento médio é de 5,31%, baseado na inflação acumulada entre junho de 2024 e maio de 2025, mas em alguns trechos o reajuste pode ultrapassar os 10%.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, continua com a tarifa mais alta do estado: o valor vai subir de R$ 36,80 para R$ 38,70, uma elevação de 5,16%. Já na Rodovia dos Tamoios, o pedágio em Jambeiro passará de R$ 5,50 para R$ 5,80, enquanto em Paraibuna subirá de R$ 11,70 para R$ 12,30. Na Rodovia Castello Branco, o valor vai de R$ 12,90 para R$ 13,80 em Boituva. Em Perus, na Rodovia Anhanguera, a tarifa aumentará de R$ 13 para R$ 13,70. O mesmo reajuste ocorrerá na Rodovia dos Bandeirantes, no pedágio de Campo Limpo Paulista. Já na Dom Pedro I, em Igaratá, o valor sobe de R$ 12,70 para R$ 13,30.

A Artesp destaca que os reajustes seguem os contratos de concessão firmados com as empresas que administram os trechos e entram em vigor nas datas estabelecidas em cada acordo.