Cantor gospel João Igor é baleado por PM no Terminal da Barra Funda, em São Paulo

O cantor gospel João Igor, conhecido por viralizar ao lado da influenciadora Fernanda Ganzarolli, foi baleado por um policial militar na última quarta-feira, 30 de julho de 2025, no Terminal Rodoviário da Barra Funda, zona Oeste de São Paulo .

O incidente começou dentro de um ônibus, onde o policial, que estava como passageiro, identificou dois indivíduos com maconha. Durante a abordagem, desceu-se do coletivo e houve uma confusão, com um dos homens tentando tomar a arma do PM, que reagiu com disparos 

João Igor e seu irmão estavam no local; a defesa afirma que nenhum deles portava nenhum tipo de substância ilícita.

O artista foi atingido no braço e na perna, com uma bala alojada na mão; foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia para atendimento e futura cirurgia.

Os dois irmãos passaram pelo IML e foram liberados após procedimentos iniciais.

Quem é João Igor:

Cantor gospel e influenciador digital com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Ficou conhecido nacionalmente após gravar um vídeo com a influenciadora travesti Fernanda Ganzarolli, cantando juntos em uma live que viralizou.

Estava em São Paulo cumprindo uma agenda de shows para Bauru e outras cidades do interior paulista nesta semana .

A defesa dos irmãos classificou a ocorrência como “extremamente grave” e informou que está tomando todas as providências jurídicas cabíveis, solicitando apuração rigorosa e garantindo que não haja impunidade.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde atual do cantor, além do encaminhamento para cirurgia.