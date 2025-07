Criança fica ferida após ataque a ônibus com bolinha de gude em São Paulo

Uma criança ficou ferida por estilhaços após o ônibus em que estava ser alvo de um ataque com uma bolinha de gude na tarde desta terça-feira (15), no bairro do Morumbi, zona oeste da capital paulista. O incidente ocorreu por volta das 13h10, na Avenida Jorge João Saad.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Luz Butantã. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

Este é mais um episódio em uma série de ataques contra o transporte público em São Paulo. De acordo com a SPTrans, 432 ônibus já foram depredados desde o início da onda de vandalismo, em 12 de junho. Somente entre a segunda-feira (14) e a manhã desta terça (15), foram registrados 11 novos casos.

A motivação por trás dos ataques ainda é desconhecida. A Polícia Civil segue investigando, sem conclusão até o momento. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes (SMT) e a SPTrans reafirmaram o repúdio aos atos e informaram que continuam colaborando com as autoridades para esclarecer os crimes.

Procuradas, a SPTrans e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não responderam aos questionamentos sobre os novos ataques. O espaço segue aberto para atualizações.