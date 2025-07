Itaquaquecetuba-SP ultrapassa meta estabelecida nacionalmente para 2024 e 2025 em Alfabetização

Cidade de meio milhão de habitantes avançou nos indicadores do Ministério da Educação; taxa ficou em 57,19%, acima dos 48,89% fixados como meta para o município

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, mostram salto histórico de Itaquaquecetuba-SP na alfabetização de suas crianças. A cidade de meio milhão de habitantes superou a meta nacional de 2024 e fechou o ano com alta de 57,19%. O município da Grande São Paulo também já bateu o índice previsto para todo o decorrer de 2025. O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), atribui o desempenho positivo ao forte investimento na formação dos profissionais da Educação.

Os resultados compõem o Índice Criança Alfabetizada (ICA) e foram divulgados no último dia 30, pelo Inep – órgão responsável pela pesquisa Alfabetiza Brasil, que abarca uma série de avaliações. Estados e municípios brasileiros recebem do governo federal metas, considerando a realidade local e desempenhos anteriores.

Itaquaquecetuba registrou índice de 57,19% referente a 2024, patamar acima dos 48,89% fixados como meta para o município. Já o teto de 2025 (que ainda não foi consolidado, uma vez que o ano letivo segue em curso) é de 54,84%. Itaquá, porém, já ultrapassou este índice e se mantém em crescente evolução no que tange qualidade de ensino, se destacando, inclusive, no Alto Tietê.

Das 14 cidades da região, apenas sete alcançaram os indicadores do Inep. Itaquá está entre as três melhores posicionadas, sendo a maior em número de matriculados na rede municipal. No 1º e no 2º ano, são quase 10 mil os estudantes em processo de alfabetização.

Bandeira da Educação

Reeleito em 2024, com 92,9% dos votos válidos, já em primeiro turno, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno, Boigues tem a Educação como uma das bandeiras de sua gestão. A cidade governada pelo liberal, por exemplo, é signatária do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, do Ministério da Educação, e tem conquistado resultados expressivos nesta seara, já há algum tempo:

“Os dados comprovam que estamos no caminho certo com a Educação das nossas crianças. Os indicadores nacionais têm padrões complexos, mas conseguem demonstrar o patamar dos municípios e os reflexos das políticas públicas implantadas. Hoje, colhemos os frutos de uma revolução no ensino, que conta com a participação de todos do time da Educação. Seguiremos avançando’’, destaca Boigues.

Os investimentos constantes na formação de professores, de coordenadores e de diretores, como reforça o chefe do Executivo, estão sendo determinantes para se elevar a qualidade no ensino de Itaquá.

A Secretaria de Educação também implantou uma metodologia própria, na qual técnicos acompanham de perto a evolução na aprendizagem dos cerca de 42 mil estudantes da rede municipal, de forma setorizada e por meio de um trabalho conjunto e contínuo.

Cidade premiada

Os bons números na Educação já renderam prêmio à Itaquaquecetuba. Em fevereiro deste ano, a cidade conquistou o Selo Nacional – Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro. A premiação foi outorgada pelo Ministério da Educação em razão de Itaquá ter registrado aumento de 17% na taxa de alfabetização, entre os anos de 2023 e 2024.