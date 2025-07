Jovem é internado em estado grave após comer bolinho de mandioca na Grande SP

Um jovem de 19 anos foi internado em estado grave após comer um bolinho de mandioca na noite da última sexta-feira (11), no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio, com suspeita de envenenamento por chumbinho, substância tóxica usada ilegalmente como raticida.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bolinhos foram preparados pela tia de Lucas da Silva, que enviou uma porção com cinco unidades para a casa da família por volta das 20h. Lucas e seus pais comeram os bolinhos e, em seguida, jantaram. Cerca de meia hora depois, o jovem começou a passar mal e precisou ser socorrido por um vizinho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) União.

Na UPA, os médicos identificaram sinais de intoxicação compatíveis com envenenamento por chumbinho, mas apenas exames toxicológicos poderão confirmar a substância ingerida.

Em depoimento à polícia, os pais do rapaz afirmaram que têm uma relação conturbada com a irmã e que foi a primeira vez que ela enviou comida à casa deles. Eles também relataram que apenas o filho apresentou sintomas após o consumo dos bolinhos.

Já a tia nega qualquer envolvimento no suposto envenenamento. Ela declarou manter um bom relacionamento com a família, embora estivessem um pouco afastados, e afirmou ter comido os mesmos bolinhos com sua própria família e até com os animais de estimação.

Lucas foi transferido para o Hospital de Urgência de São Bernardo, onde permanece internado na UTI. De acordo com a prefeitura, seu estado de saúde é estável, mas ele segue sob suporte ventilatório e vigilância neurológica. A investigação segue em andamento.