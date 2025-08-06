Comerciantes protestam contra fechamento de ruas no Brás na manhã desta quarta-feira

Comerciantes que atuam na região do Brás, no centro de São Paulo, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (6) contra o fechamento de ruas no entorno da área comercial.

De acordo com informações preliminares, o bloqueio teve início logo nas primeiras horas do dia, com a presença de agentes da Polícia Militar, que impediram a venda de produtos e o funcionamento do comércio na Rua Rodrigues dos Santos.

A medida foi intensificada após um tumulto ocorrido na manhã de terça-feira (5), também na região. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a confusão começou quando agentes tentaram dispersar uma manifestação de ambulantes que bloqueavam o trânsito na Rua Oriente. Durante a ação, um homem de 22 anos foi detido, mas afirmou não ter agredido os policiais. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado.

Até o momento, a SSP não se pronunciou oficialmente sobre as ações realizadas na manhã desta quarta-feira.