Segurança aplica golpe de mata-leão para conter ambulante em trem da CPTM

Passageiros registraram o momento em que um segurança aplicou um golpe de mata-leão para imobilizar um ambulante durante uma abordagem no interior de um trem na estação Calmon Viana, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 16h desta terça-feira (5).

Nas imagens divulgadas pelo perfil São Paulo Sobre Trilhos, é possível ouvir passageiros pedindo para que o segurança solte o homem.

A CPTM informou ao Metrópoles que o ambulante reagiu à abordagem e à retenção da mercadoria, motivo pelo qual foi retirado do vagão pelos seguranças. O trem seguiu viagem normalmente.

De acordo com a companhia, o comércio ambulante é proibido nos trens e estações da CPTM, conforme o Decreto Federal nº 1.832, de 4 de março de 1996, que regulamenta o transporte ferroviário.

Como o ambulante deixou a estação logo após o ocorrido, a CPTM não registrou boletim de ocorrência.