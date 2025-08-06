Técnica de enfermagem é agredida por paciente em Unidade Básica de Saúde em Franca

Na manhã desta segunda-feira (4), uma técnica de enfermagem de 25 anos foi agredida por uma paciente de 39 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Luzia, zona Norte de Franca (SP). Segundo o boletim de ocorrência, as duas já haviam se desentendido em outras ocasiões.

O incidente ocorreu por volta das 8h30 e foi registrado por funcionários da unidade, além da própria vítima, que filmava a agressão. Nas imagens, a paciente pode ser ouvida xingando a profissional e afirmando que ela “tem de saber trabalhar”. A mulher ainda faz ameaças, dizendo que vai “pegar na rua e quebrar a cara” da técnica.

Em determinado momento, a paciente invade a sala de aplicação, dá um tapa no celular da vítima e ameaça arremessar um suporte de braço contra ela. A confusão se estendeu para o corredor da UBS, onde a técnica recebeu um tapa no rosto. Outros funcionários precisaram intervir para conter a paciente.

De acordo com o boletim, a técnica de enfermagem foi alvo de ofensas como “vagabunda”, “desgraçada” e “vaca”. A ocorrência foi registrada pela polícia como desacato e vias de fato.

A Prefeitura de Franca, em nota, repudiou a agressão e informou que está prestando suporte à profissional e à equipe da unidade. “Qualquer ato de violência é inaceitável. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades competentes. A Secretaria Municipal de Saúde oferece todo o suporte necessário”, afirmou a administração municipal.