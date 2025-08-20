Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por racismo contra crianças

As influenciadoras digitais Kerollen Vitória Cunha Ferreira e Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de racismo contra duas crianças negras, de 9 e 10 anos. O caso ocorreu em junho de 2023, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a denúncia, durante a gravação de um vídeo para as redes sociais, as duas mulheres entregaram um macaco de pelúcia e bananas como “prêmios” às crianças que participaram da ação. O conteúdo foi publicado na internet e gerou forte repercussão negativa.

A sentença foi publicada na última segunda-feira (18). Além da pena privativa de liberdade, Kerollen e Nancy terão de pagar R$ 20 mil de indenização para cada uma das vítimas.

Na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz destacou que as influenciadoras “monetizaram a dor das vítimas” ao divulgar o vídeo e ressaltou que os danos causados poderão deixar marcas permanentes: “Os afetados poderão nunca se curar das ofensas”, afirmou.

Apesar da condenação em regime fechado, a Justiça estabeleceu que a pena pode, eventualmente, ser substituída por restrição de direitos, conforme análise do caso.