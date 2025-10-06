Homem morre após ser baleado no rosto durante assalto após sair da praia em Bertioga

Márcio Xavier, de 53 anos, chegou a ser socorrida até o Hospital de Bertioga, mas não resistiu. Os criminosos fugiram.

Marcio Xavier, de 53 anos, morreu após ser baleado no rosto durante um assalto em Bertioga, no litoral de São Paulo. Ele estava saindo da praia, acompanhado da esposa e de dois amigos, quando foi surpreendido por criminosos em bicicletas.

O crime ocorreu na noite de domingo (5), na faixa de areia do bairro Indaiá. Segundo a esposa da vítima, de 52 anos, o grupo estava guardando os pertences no carro quando quatro homens em bicicletas se aproximaram e anunciaram o assalto.

Em seguida, um dos ladrões atirou contra o rosto de Marcio, que caiu no chão. Segundo a mulher, a quadrilha tentou retirar a aliança do homem quando ele estava caído, mas não conseguiu. Desta forma, roubaram o celular do amigo e a aliança da amiga que estava junto.

Logo depois, a vítima foi socorrida por moradores e levada ao Hospital Municipal de Bertioga. Segundo a prefeitura, o homem recebeu atendimento de urgência e emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como latrocínio pela Delegacia de Polícia de Bertioga, que realiza investigações para identificar os autores do crime.

Prefeitura

Em nota, o comando da Guarda Civil Municipal (GCM) informou que atende ao trecho e mantém, inclusive, rondas com quadriciclos pela faixa de areia, voltadas à proteção dos banhistas e visitantes. (informaçoes G1)