Policial Militar de SP puxa cabelos de mulher e a joga no chão em comercio no Brás

Um vídeo que circula na redes sociais mostra um policial militar agredindo uma mulher com um puxão de cabelo em um comércio na Rua Conselheiro Belisário, no Brás, região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (21/10). A força aplicada fez com que ela caísse no chão.

As imagens mostram comerciantes guardando mercadorias enquanto os policiais aparecem apreendendo objetos, como barracas contendo roupas e manequins. Os trabalhadores discutem com os militares, que respondem com empurrões.

Em dado momento, um policial puxa os cabelos de uma mulher. Ela tentava segurar uma barraca que estava sendo levada. Com o puxão, a comerciante cai imediatamente no chão. O mesmo PM grita com a mulher: “Vai para lá! Eu já falei para ir para lá!”.

Segundo a Polícia Militar, os policiais apoiavam agentes municipais no combate ao comércio irregular, por meio da Atividade Delegada, quando houve resistência de um casal de comerciantes. “O homem proferiu ofensas aos agentes durante a apreensão das mercadorias e populares tentaram impedir a atuação dos agentes”, disse, em nota. O caso foi registrado como desacato e resistência no 8º DP (Brás).