Itaquá realiza Feirão de Empregos com 2,5 mil vagas nesta quarta (22)

Evento reúne 34 empresas e amplia oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho

O programa Itaquá Mais Emprego, em parceria com a UNG Itaquá, promove nesta quarta-feira (22) um Feirão de Empregos, oferecendo 2,5 mil vagas em diversas áreas, com a participação de 34 empresas.

O evento acontece das 9h às 13h, na própria universidade (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e tem como objetivo aproximar empresas e candidatos, fortalecendo a empregabilidade e a geração de renda na cidade. Para participar, basta levar currículo, documento oficial com foto e caneta.

“Estamos trabalhando para fazer de Itaquá uma cidade de oportunidades. Esse feirão é mais uma ação concreta para levar empregos à população, incentivar o desenvolvimento local e transformar vidas por meio do trabalho digno”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

“Nosso papel é criar pontes entre quem precisa trabalhar e quem precisa contratar. Com o Itaquá Mais Emprego, já conseguimos recolocar muitas pessoas no mercado e eventos como esse ampliam ainda mais esse alcance”, acrescentou o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

Mais seleções

A semana contará ainda com outras seleções nas dependências da secretaria (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro). Também é necessário apresentar documento com foto, currículo e caneta.

Na quinta (23), às 10h, será para a vaga de auxiliar de produção. O perfil buscado é de candidatos que tenham a partir de 18 anos, com ou sem experiência, e ensino médio.

Encerrando a semana, na sexta (24), às 10h, a seleção é para as funções de pedreiro e ajudante, voltadas a candidatos a partir de 18 anos, com experiência.

Outras oportunidades podem ser conferidas no mural de vagas: cutt.ly/gwtFn1hh.