Saulo Souza valoriza guardas municipais com nova progressão de carreira e anuncia investimentos em segurança

Cerimônia realizada nesta sexta-feira (10) marcou promoção de 16 profissionais no Dia Nacional da Guarda Civil Municipal

No Dia Nacional da Guarda Civil Municipal (GCM), comemorado na última sexta-feira (10), a Prefeitura de Poá promoveu a solenidade de promoção de 16 agentes da corporação, oficializando a progressão dos profissionais do posto de 3ª para 2ª classe. A cerimônia, promovida pela Secretaria de Segurança, contou com a presença do prefeito Saulo Souza e do chefe da pasta, Comandante Ferreira. Em março deste ano, outros 53 agentes já haviam sido promovidos, consolidando uma política de valorização dos policiais municipais.

Durante o evento, o prefeito Saulo Souza ressaltou o simbolismo da data e o compromisso da atual gestão com a segurança pública. “Hoje é um dia de celebração e de gratidão pela vida. Os nossos verdadeiros heróis anônimos, que enfrentam situações de risco, merecem esse reconhecimento. É impossível elevar a segurança da nossa cidade sem valorizar o ser humano que está por trás dessa entrega”, afirmou.

O prefeito destacou ainda que, desde o início da atual gestão, os índices de roubos e furtos caíram quase 40% em Poá graças ao trabalho conjunto das forças policiais. Segundo ele, o objetivo é continuar investindo em tecnologia, infraestrutura e capacitação dos agentes. Entre as ações futuras, Saulo Souza anunciou um amplo plano de modernização da segurança.

“Vamos instalar 150 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, que vão reforçar o trabalho de vigilância e prevenção. Paralelamente, uma verdadeira revolução ocorrerá no parque de iluminação pública, com a substituição de todos os pontos de luz por lâmpadas de LED, garantindo mais eficiência e segurança nas vias. A corporação também será fortalecida com a aquisição de novos coletes, armamentos, munição, além da renovação total da frota de viaturas. Outro destaque é a ampliação e o fortalecimento dos treinamentos dos agentes, assegurando uma atuação cada vez mais preparada e moderna”, completou o prefeito.

O secretário de Segurança, Comandante Ferreira, destacou o trabalho conjunto entre as instituições de segurança, como as polícias Civil e Militar, e o empenho da atual gestão na valorização dos guardas municipais. “Gostaria de parabenizar todos os guardas por esse momento e agradecer ao nosso prefeito. Em pouco tempo, ele acolheu os servidores da guarda e mostrou compromisso com a categoria”, afirmou.

Ferreira também enalteceu o simbolismo do Dia Nacional das Guardas Municipais. “Esse é um momento de esperança e de confiança. A valorização dos nossos profissionais reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, concluiu.

O comandante geral da GCM de Poá, Inspetor Vieira, classificou a progressão de carreira como uma conquista histórica para a instituição. “Hoje é um dia de realização, de conquista e de celebração de um sonho esperado há muitos anos. Essa evolução de carreira é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença dos secretários e vereadores municipais, de familiares dos GCMs homenageados, além do delegado titular de Poá, Carlos Emílio Pernambuco, do presidente do Conselho de Segurança (Conseg), Claudio Machado, e do Pastor Universal das Forças Policiais, Luis de Souza.