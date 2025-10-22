Série “Tremembé: A Prisão dos Famosos” estreia no Prime Video e cita ex-prefeito de Ferraz, Acir Filló

A nova série documental da Prime Video, intitulada “Tremembé: A Prisão dos Famosos”, estreia no dia 31 de outubro e promete revelar os bastidores da penitenciária paulista conhecida por abrigar alguns dos detentos mais famosos do país.

Em uma publicação no Instagram oficial da produção, a série chamou atenção dos moradores de Ferraz de Vasconcelos ao mencionar o nome do ex-prefeito Acir Filló, ao lado de outros personagens de grande repercussão na crônica policial brasileira. A postagem diz:

“Alexandre Nardoni, Acir Filló e Lindemberg Alves. Essas e outras estrelas do crime estarão juntas em Tremembé: A Prisão dos Famosos. Estreia 31 de outubro no Prime Video.”

O próprio Filló também tem divulgado a série em suas redes sociais, afirmando que participará de um dos episódios — o que indica que será retratado ou citado na produção.

Acir Filló foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos entre 2013 e 2016, sendo cassado e posteriormente preso em abril de 2017, após investigações do Gaeco sobre supostas irregularidades em licitações. No mês seguinte, foi transferido para a Penitenciária de Tremembé, onde ficaram detidos outros nomes de grande notoriedade.

Durante o período em que esteve preso, Filló escreveu o livro “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”, no qual afirma ter entrevistado diversos detentos célebres. No entanto, a Justiça determinou a proibição da comercialização da obra, classificando o conteúdo como “fofoca e mexerico”, e decidiu pela transferência de Filló da unidade por considerar que o livro colocava em risco a ordem interna do presídio.

A série promete revisitar casos emblemáticos e mostrar o cotidiano dentro de Tremembé, explorando o contraste entre a fama dos detentos e a realidade do sistema prisional brasileiro.

📅 Estreia: 31 de outubro

📺 Plataforma: Prime Video

🎬 Título: Tremembé: A Prisão dos Famosos