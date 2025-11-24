Morre aos 81 anos o ícone do reggae Jimmy Cliff

O cantor e ator jamaicano Jimmy Cliff, uma das maiores lendas do reggae, morreu aos 81 anos. A confirmação foi feita pela esposa, Latifa Chambers, por meio de um comunicado nas redes sociais.

Segundo a nota familiar, publicado pelo site G1, a causa da morte foi uma convulsão seguida de pneumonia. No texto, Latifa agradeceu à equipe médica, em especial ao “Dr. Couceyro”, pelo cuidado prestado, e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e companheiros de trabalho que compartilharam essa jornada com ele. A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele realmente valorizava cada fã pelo amor que recebia. Também gostaria de agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil”, escreveu Latifa

Jimmy Cliff nasceu como James Chambers, em 30 de julho de 1944, no condado de St. James, na Jamaica. Ele se mudou para Kingston ainda jovem e construiu uma carreira de mais de seis décadas, que ajudou a levar o reggae para o público internacional.

Ao longo da carreira, Cliff lançou dezenas de álbuns e conquistou prêmios importantes, incluindo dois Grammy Awards, pelos discos Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012). Ele também foi reconhecido institucionalmente com a Ordem de Mérito da Jamaica, uma das mais altas honrarias culturais do país.

No cinema, seu papel mais marcante foi como protagonista do filme The Harder They Come (1972), que se tornou um marco cultural e ajudou a introduzir o reggae no cenário mundial. Entre seus maiores sucessos musicais estão “Many Rivers to Cross”, “You Can Get It If You Really Want” e “I Can See Clearly Now”.

A família informou que mais detalhes sobre cerimônias e homenagens poderão ser divulgados posteriormente, mas reforçou o pedido para que todos respeitem o momento de privacidade.