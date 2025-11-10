Operação da PM em Itaquera apreende 41 veículos durante ação de combate a algazarras

A Polícia Militar do 48º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizou, na noite de domingo (9), uma operação de fiscalização intensificada nas ruas Virgínia Ferni e Laura Bossi, região atendida pela 3ª Companhia, em Guaianazes, zona leste de São Paulo.

A ação teve como foco veículos que promoviam algazarras e manobras perigosas, prática recorrente na região, segundo a corporação. Ao longo da operação, foram apreendidas 27 motocicletas e 14 automóveis, além da emissão de 48 autos de infração.

De acordo com a PM, a operação faz parte de uma estratégia de saturação voltada para garantir a ordem pública e a tranquilidade dos moradores, especialmente em pontos onde há concentração de motociclistas e motoristas que realizam manobras irregulares ou utilizam som alto durante a madrugada.

As ações de fiscalização continuarão de forma periódica e itinerante, conforme informou o comando do batalhão, com o objetivo de inibir práticas ilegais e reduzir reclamações por perturbação do sossego.

Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran-SP, e os condutores autuados poderão responder por infrações de trânsito e, em alguns casos, por crimes previstos no Código Penal.