Parque do Carmo ganha Vila do Castelo e vive dia de festa com réplica gigante do Castelo Rá-Tim-Bum

O Parque do Carmo, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, viveu um dia especial com a chegada da Vila do Castelo, atração natalina que traz ao público uma versão monumental e detalhada do universo do Castelo Rá-Tim-Bum. A instalação, preparada ao longo das últimas semanas, marca o início das celebrações de fim de ano no parque e segue aberta até 24 de dezembro com visitação gratuita.

Um domingo que se transformou em espetáculo

Desde cedo, famílias inteiras ocuparam os gramados, disputando espaço para ver de perto a construção grandiosa que domina o coração do parque. Crianças e adultos observavam com espanto a réplica do castelo, tão fiel ao original que parecia ter saído diretamente da TV para a paisagem da Zona Leste. O clima era de encantamento coletivo, e o parque rapidamente se encheu de visitantes.

Com o passar das horas, o movimento só cresceu. Pais carregando filhos nos ombros, celulares levantados para registrar cada detalhe e expressões emocionadas se multiplicavam entre os visitantes. A nostalgia se misturava à surpresa das crianças, principalmente quando figuras marcantes do universo do Castelo surgiram para interagir com o público.

A chegada triunfal do Papai Noel — que aterrissou de helicóptero em grande estilo — foi o ponto alto do dia. O céu se encheu de gritos e apontamentos, enquanto adultos sorriam como se revisitassem lembranças de infância e pequenos vibravam com a cena.

Celebração de Itaquera e espírito natalino

A data também marcou as comemorações pelos 339 anos de Itaquera, ampliando o sentido de festa e pertencimento. A árvore de Natal de 16 metros iluminava o entardecer, enquanto famílias circulavam pelo parque para conferir cada detalhe da decoração especial montada para o período. A Casa do Noel formou longas filas, com crianças ansiosas para visitar o bom velhinho.

O prefeito Ricardo Nunes destacou o esforço da cidade para transformar o Natal em uma celebração grandiosa.

“São Paulo terá o maior Natal da história, cheio de decoração, energia positiva e união. Aqui em Itaquera, temos o Papai Noel chegando de helicóptero, o Castelo Rá-Tim-Bum e muita celebração — um Natal para toda a cidade.”

Quem participou do dia também expressou o impacto emocional da festa. Carlos William Pontes Jardim levou a filha de três anos e celebrou a experiência em família:

“Precisamos de momentos assim. É cultura, é lazer, é memória. A chegada do Noel foi pura alegria.”

A esposa, Ana Caroline, reforçou a importância de eventos gratuitos e acessíveis:

“Isso aproxima as famílias e fortalece o sentido de comunidade.”

Organização comemora adesão do público

Os responsáveis pela produção avaliaram o dia como um marco das celebrações natalinas da capital.

“Este é apenas o início do maior Natal iluminado que São Paulo já viu”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Totó Parente. “Ter o Castelo Rá-Tim-Bum aqui, junto com a chegada do Noel e o parque completamente cheio, mostra a força da Zona Leste e a potência desse evento.”

O subprefeito de Itaquera, Rafael Limonta, reforçou o valor simbólico da festa para os moradores:

“Trazer uma árvore de Natal desse porte, montar essa estrutura e trazer o Castelo para o maior parque da América Latina é uma conquista. As pessoas não precisam mais atravessar a cidade para viver essa experiência.”

Visitantes de fora da capital também marcaram presença. O esteticista Paulo Henrique Miranda viajou de Santos para rever o bairro onde morou há uma década:

“É emocionante ver essa transformação e participar disso. Tudo muito bem feito, muito vivo.”

A Vila do Castelo: réplica gigante em 600 m²

A grande atração do parque é a estrutura de 600 m² que recria, com precisão impressionante, os ambientes mais lembrados do Castelo Rá-Tim-Bum. A torre de 15 metros, a biblioteca do Gato Pintado, a sala da cobra Celeste, a cozinha colorida e o hall de entrada trazem de volta elementos icônicos do programa, reconstruídos a partir da maquete original.

A ambientação combina decoração detalhada, mobiliário temático e iluminação que reforça o clima mágico do castelo. O espaço se tornou rapidamente o ponto mais disputado do parque.

Visitação gratuita até 24 de dezembro

A visita à Vila do Castelo é gratuita, mediante agendamento prévio no site oficial:

www.tl3ticket.com.br

O espaço funciona de terça a domingo, das 11h às 20h, até o dia 24 de dezembro.