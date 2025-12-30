Vistoria técnica define detalhes do Carnaval 2026 em Ferraz

Uma vistoria técnica foi realizada na tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Godofredo Osório Novaes, no centro de Ferraz de Vasconcelos, local onde será realizado o “Carnaval É Agora 2026”. A visita ocorreu com a presença da secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, e os representantes das empresas que vão dotar a avenida do samba de infraestrutura para a festa. O Carnaval 2026 poderá reunir até quatro mil pessoas. Após 14 anos sem folia na rua, Ferraz terá desfile após pedidos feitos pela população.

Durante a vistoria, foram verificados detalhes como onde ficará o palanque das autoridades, da Comissão Julgadora, arquibancadas e áreas de concentração e dispersão das seis escolas participantes do Carnaval 2026. A apresentação será num único dia: no próximo dia 14 de fevereiro, a partir das 19h40.

Além do retorno do desfile de rua, haverá ainda competição e premiação das agremiações.

A secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto Rodrigues, informou que todos os detalhes estão sendo planejados com muito carinho e cuidado para proporcionar um Carnaval 2026 em Ferraz em grande estilo. “Teremos uma noite linda em Ferraz para trazer alegria e diversão para toda a nossa população”, afirmou ela, que foi acompanhada de Alex Santos, também diretor de Cultura.

No último mês de novembro, foi feito o lançamento dos sambas-enredo para o Carnaval 2026, na quadra da escola Bamba Querê. As escolas de samba ferrazenses se apresentaram durante o evento com a sua temática de samba-enredo definida como a Unidos do Bamba Querê; Associação Cultural Esportiva União Castelo; Unidos da Vila Corrêa; Unidos do Morro da Nove de Julho e Raízes.