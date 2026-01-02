Progresso: Poá retoma o protagonismo com investimento histórico para alças do Rodoanel e obras estruturantes

Primeiro ano da gestão Saulo Souza consolida parcerias, avança em infraestrutura, fortalece empreendedorismo e projeta a cidade para o futuro

Poá voltou a ter um ciclo consistente de desenvolvimento e progresso em 2025. Sob a liderança do prefeito Saulo Souza, o município retomou protagonismo regional com um conjunto de investimentos históricos que não eram vistos há anos na cidade. As ações abrangem áreas estratégicas como mobilidade urbana e infraestrutura viária, com assinatura de convênio com o Governo do Estado para construção de novas alças para o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, saneamento básico, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e combate às enchentes, promovendo impactos diretos na qualidade de vida da população.

No final do primeiro semestre, a Prefeitura de Poá consolidou parcerias institucionais e firmou convênios estaduais que garantiram cerca de R$ 2 bilhões em investimentos para obras estruturantes. Trata-se de um volume expressivo de recursos que reposiciona, de forma definitiva, o município no mapa do desenvolvimento do Alto Tietê e cria bases sólidas para um crescimento planejado e sustentável.

Um dos principais eixos da retomada do desenvolvimento em Poá está na mobilidade urbana e na infraestrutura viária. Entre os projetos viabilizados por meio do convênio estão a construção de alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel, obra estratégica que deve melhorar significativamente a ligação do município com outras regiões da Grande São Paulo, reduzir o tráfego pesado em vias urbanas e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Outro destaque é a implantação do novo Complexo Viário do Alto Tietê, que promete reorganizar o fluxo de veículos, ampliar a capacidade das vias com a construção de um novo viaduto de acesso à cidade, além de oferecer mais segurança para motoristas e pedestres. O pacote de investimentos também contempla a reforma do Viaduto da Vila Varela, melhorias em rodovias, adequações viárias e intervenções que visam modernizar a malha urbana de Poá.

Estações e passarelas

No campo do transporte ferroviário, o convênio assinado abrange um amplo projeto de modernização do sistema. Estão previstas a reforma, modernização e revitalização das estações Poá e Calmon Viana e das passarelas urbanas. As intervenções buscam oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança aos usuários do transporte público, impactando positivamente a rotina de milhares de moradores que dependem diariamente do trem e dos pedestres.

Saneamento básico

Outro marco importante do primeiro ano de gestão do prefeito Saulo Souza foi o avanço histórico no saneamento básico. Poá deu passos concretos rumo à universalização do abastecimento de água com a instalação de mais de 700 novas ligações na Vila São Francisco, beneficiando mais de 4 mil moradores.

O investimento de R$ 1,2 milhão garante mais dignidade, saúde e qualidade de vida às famílias da região, que aguardavam há décadas pelo serviço. A iniciativa consolida Poá como referência regional em saneamento e abre caminho para a próxima etapa do projeto, que prevê a implantação da rede de esgoto no bairro.

Obras na rua União

O enfrentamento aos alagamentos, um dos principais desafios urbanos de Poá, também avançou de forma significativa. A implantação do programa Água pra Baixo resultou em obras estruturantes de drenagem que começam a mudar a realidade de bairros historicamente afetados por enchentes.

Na Rua União, no Jardim América, por exemplo, foram instalados mais de um quilômetro de tubulações de grande porte, com investimento superior a R$ 2 milhões. Além da drenagem, a via recebeu recapeamento asfáltico, nova sinalização e revitalização completa, encerrando um problema crônico de alagamentos que causava prejuízos a moradores e comerciantes.

Reconhecimento nacional

O desenvolvimento de Poá no primeiro ano da atual administração também se refletiu no campo institucional. De forma inédita, o município conquistou o Selo Caixa Gestão Sustentável – nível Cristal, um reconhecimento nacional concedido a cidades que se destacam por boas práticas de governança, responsabilidade socioambiental e políticas públicas alinhadas aos pilares ambiental, social, climático e de transparência.

A certificação reforça o compromisso da Prefeitura com um crescimento responsável, planejado e sustentável, além de demonstrar a capacidade técnica e administrativa da gestão do prefeito Saulo Souza em implementar políticas públicas eficientes. O selo também amplia a credibilidade institucional do município, facilitando o acesso a novos convênios e financiamentos.

Fortalecimento do empreendedorismo

A Prefeitura também inaugurou a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em um espaço mais moderno, acessível e integrado na rua Vinte Seis de Março, 372. A mudança tem como objetivo melhorar o atendimento ao público, fortalecer políticas de incentivo ao empreendedorismo e criar um ambiente mais favorável à inovação.

Visão de futuro

Para o prefeito Saulo Souza, os avanços registrados no primeiro ano de mandato refletem uma mudança clara de rumo que visam levar Poá para o próximo nível. Segundo ele, o foco da gestão é recolocar a cidade no caminho do desenvolvimento, com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas.

“Desde o primeiro dia do nosso mandato, assumimos o compromisso de recolocar Poá no caminho do desenvolvimento e do progresso. Estamos falando de grandes obras de mobilidade, investimentos históricos, água encanada chegando a quem esperou por décadas, combate aos alagamentos, reconhecimento de uma gestão que funciona e fortalecimento da economia local. Tudo isso mostra que Poá voltou a avançar. Esse é apenas o começo de uma transformação planejada, responsável e que coloca as pessoas no centro das decisões. Nosso trabalho é diário para garantir que o desenvolvimento chegue a todos os bairros e que a cidade evolua mais e mais a cada dia”, destacou o prefeito.