Banco Central decreta liquidação da Will Financeira, ligada ao Banco Master

Instituição controlada por Daniel Vorcaro teve liquidação extrajudicial determinada após agravamento da situação financeira

O Banco Central decretou nesta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, instituição ligada ao conglomerado do Banco Master, que já havia sido liquidado em novembro de 2025.

Segundo a autoridade monetária, a decisão foi tomada em razão do comprometimento da situação econômico-financeira, da insolvência da empresa e do vínculo de interesse com o Banco Master, evidenciado pelo exercício de poder de controle.

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é um dos controladores da Will Financeira.

Extensão da liquidação do Banco Master

Em nota, o Banco Central informou que o Conglomerado Master era classificado como de porte pequeno, enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tendo o Banco Master S.A. como instituição líder.

O conglomerado representava 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A autarquia destacou ainda que o Banco Master já operava sob RAET (Regime Especial de Administração Temporária) antes de ter sua liquidação decretada.

Descumprimento de obrigações e bloqueio pela Mastercard

O Banco Central apontou que a Will Financeira descumpriu a grade de pagamentos do arranjo Mastercard, o que levou ao bloqueio da participação da instituição no sistema de pagamentos.

“Assim, tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A.”, afirmou o BC.

Indisponibilidade de bens e nomeação de liquidante

A autoridade monetária determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição, conforme previsto em lei.

O Banco Central também nomeou Eduardo Bianchini, já liquidante do Banco Master, para assumir a liquidação da Will Financeira.

Além de Daniel Vorcaro, figuram entre os controladores da empresa:

Will Holding Financeira S.A.

Master Holding Financeira S.A.

133 Investimentos e Participações Ltda.

Armando Miguel Gallo Neto

Felipe Wallace Simonsen

Contexto do caso Banco Master

O Banco Master foi liquidado em 18 de dezembro de 2025, após enfrentar dificuldades financeiras, alto custo de captação e forte exposição a investimentos considerados de risco.

Tentativas de venda da instituição não avançaram, e o banco passou a chamar atenção do mercado ao ofertar CDBs com rendimentos muito acima da média, o que elevou alertas de órgãos de controle.