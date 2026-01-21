Adeus ao orelhão: retirada avança no Alto Tietê, que ainda mantém 775 aparelhos ativos

Orelhões começam a ser retirados das ruas e Alto Tietê ainda concentra 775 aparelhos

O fim dos orelhões já começou no Brasil e a região do Alto Tietê ainda aparece com número significativo de telefones públicos instalados. Ao todo, 775 aparelhos seguem espalhados pelos municípios da região, mesmo após o encerramento das concessões de telefonia fixa no país.

A retirada definitiva dos orelhões teve início em janeiro de 2026, conforme determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), após o fim dos contratos das empresas responsáveis pelo serviço.

Mogi das Cruzes lidera número de orelhões na região

Entre as cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes concentra a maior quantidade de aparelhos:

Mogi das Cruzes: 263 Suzano: 122 Itaquaquecetuba: 106 Ferraz de Vasconcelos: 64 Poá: 59 Arujá: 53 Santa Isabel: 43 Guararema: 27 Biritiba Mirim: 24 Salesópolis: 14

No total, o Alto Tietê soma 775 orelhões, número expressivo diante do avanço da telefonia móvel e da internet.

Retirada será gradual e pode ir até 2028

Segundo a Anatel, a remoção não será imediata em todos os locais. Os orelhões só serão mantidos, de forma excepcional, em cidades onde não há cobertura de telefonia móvel, e apenas até 2028.

No Brasil, ainda existem cerca de 38 mil orelhões, sendo mais de 33 mil ativos e aproximadamente 4 mil em manutenção. Na capital paulista, o número passa de 4 mil aparelhos.

Fim de concessões acelerou o processo

Com o término dos contratos, Algar, Claro, Oi, Sercomtel e Telefônica deixaram de ter obrigação legal de manter os telefones públicos. Como contrapartida, a Anatel determinou que os recursos antes destinados aos orelhões sejam redirecionados para investimentos em banda larga e telefonia móvel.

Símbolo urbano e memória afetiva

Criado em 1971 pela arquiteta Chu Ming Silveira, o orelhão se tornou um ícone do espaço urbano brasileiro. O formato oval não era apenas estético: ajudava a reduzir ruídos externos e melhorar a qualidade das ligações.

Durante décadas, foi essencial para chamadas de emergência, encontros marcados “na esquina” e para a famosa ligação a cobrar, que marcou gerações.

Agora, com a retirada dos aparelhos, o Alto Tietê começa a se despedir de um dos símbolos mais conhecidos da história da comunicação no Brasil.