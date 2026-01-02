Explosão em estação de esqui na Suíça deixa cerca de 40 mortos e mais de 100 feridos

Incêndio atingiu bar durante festa de Réveillon em Crans-Montana. Presidente da Suíça classificou o episódio como “uma das piores tragédias do país”.

Uma explosão seguida de um incêndio em uma estação de esqui na Suíça deixou cerca de 40 mortos e ao menos 115 feridos, a maioria em estado grave, na madrugada desta quinta-feira (1º). A tragédia ocorreu em um bar localizado no resort de Crans-Montana, no sudeste do país, durante uma festa de Ano Novo com centenas de pessoas.

O presidente suíço, Guy Parmelin, afirmou que o episódio está entre as piores tragédias já registradas na história recente do país e decretou luto pelas vítimas.

Explosão ocorreu durante festa de Réveillon

O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada (horário local) dentro do bar Le Constellation, um dos mais frequentados da estação de esqui. Testemunhas relataram que o fogo se espalhou rapidamente, impulsionado pelo teto de madeira, o que dificultou a fuga de quem estava no local.

Segundo autoridades, havia mais de 200 pessoas no bar no momento da explosão, a maioria turistas estrangeiros e jovens que celebravam a virada do ano.

Número de mortos pode aumentar

Inicialmente, as autoridades informaram que havia dezenas de mortos, sem detalhar o total. Horas depois, a polícia local confirmou cerca de 40 mortes, número que ainda é considerado preliminar.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou ter sido informado de que o total de vítimas fatais pode chegar a 47 mortos, mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades suíças. Há também pessoas desaparecidas, o que pode elevar o número final.

Identificação dos corpos pode levar semanas

De acordo com a promotoria responsável pelo caso, o estado dos corpos dificulta o trabalho de identificação, que pode levar semanas. O incêndio teria tomado conta do ambiente em poucos segundos, impedindo que muitas pessoas conseguissem deixar o bar a tempo.

Hospitais da região seguem atendendo dezenas de feridos. Segundo autoridades de saúde, a vítima mais jovem internada tem 16 anos.

Investigação aponta hipótese de acidente

A polícia informou que, até o momento, ninguém foi preso e que a principal linha de investigação é de que o incêndio tenha sido acidental. As autoridades afirmaram não trabalhar, por enquanto, com a hipótese de ataque ou incêndio criminoso.

Entre as hipóteses levantadas, testemunhas relataram que velas de faísca presas a garrafas de champanhe, usadas durante a festa, podem ter iniciado o fogo ao entrarem em contato com o teto do bar.

Relatos apontam fogo extremamente rápido

Frequentadores que conseguiram escapar disseram que, após o início das chamas, em menos de dez segundos todo o local estava em fogo. Moradores relataram que, inicialmente, pensaram se tratar de fogos de artifício, até perceberem o incêndio.

Pessoas feridas foram socorridas de forma improvisada em bares e estabelecimentos vizinhos até a chegada das equipes de emergência.

Vítimas são de várias nacionalidades

As autoridades confirmaram que as vítimas são de quatro nacionalidades diferentes. O governo italiano informou que há italianos entre os mortos, feridos e desaparecidos, com ao menos 12 internados em estado grave.

O consulado brasileiro na Suíça informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

Homenagens e comoção na cidade

Ao longo do dia, moradores e turistas deixaram flores e velas em frente ao bar destruído. Um canal de informações foi criado para auxiliar familiares, especialmente pais de jovens desaparecidos.

A tragédia gerou comoção nacional e reacendeu o debate sobre segurança em eventos fechados e o uso de elementos inflamáveis em festas em áreas turísticas.

As investigações seguem em andamento, e as autoridades suíças afirmam que novas informações serão divulgadas à medida que o trabalho de identificação e perícia avançar.