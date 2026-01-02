Bolsonaro recebe alta hospitalar e retorna para cumprir pena na sede da Polícia Federal

Ex-presidente estava internado desde 24 de dezembro para cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Nesta quinta-feira (1º), o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão domiciliar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (1º) e foi reconduzido à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Após deixar o hospital, Bolsonaro foi levado em uma viatura da Polícia Federal até a sede regional da PF, a cerca de 2 quilômetros de distância. O trajeto durou aproximadamente seis minutos, com entrada realizada por uma portaria lateral.

Alta hospitalar após cirurgia sem intercorrências

Bolsonaro estava internado desde o dia 24 de dezembro, quando foi hospitalizado para a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral, procedimento feito no dia seguinte e considerado bem-sucedido, sem intercorrências imediatas.

A hérnia inguinal, também conhecida como hérnia na virilha, ocorre quando tecidos do abdômen atravessam um ponto frágil da parede muscular, formando um abaulamento. Quando afeta os dois lados do corpo, recebe a denominação bilateral.

Tratamentos adicionais durante a internação

Durante o período de internação, a equipe médica avaliou a necessidade de procedimentos complementares devido a episódios persistentes de soluços.

Entre as intervenções realizadas, estão:

Bloqueio do nervo frênico esquerdo , no sábado (27)

, no sábado (27) Bloqueio do nervo frênico direito , na segunda-feira (29)

, na segunda-feira (29) Cirurgia de reforço , realizada na terça-feira (30)

, realizada na terça-feira (30) Endoscopia, na quarta-feira (31), que apontou persistência de esofagite e gastrite

Apesar dos procedimentos, o quadro clínico foi considerado estável, permitindo a liberação hospitalar.

Moraes nega pedido de prisão domiciliar

No mesmo dia da endoscopia, a defesa de Bolsonaro protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que o ex-presidente passasse a cumprir a pena em prisão domiciliar, sob a alegação de questões médicas.

Nesta quinta-feira (1º), o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido, mantendo a determinação para que Bolsonaro continue cumprindo a pena na sede da Polícia Federal.

Carlos Bolsonaro critica decisão do ministro Alexandre de Moraes

Carlos Bolsonaro se manifestou publicamente nesta quinta-feira (1º/1) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita por meio das redes sociais.

Na publicação, o vereador criticou a decisão do magistrado e destacou as condições de saúde do pai. “Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu pai”, escreveu Carlos.

Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de @jairbolsonaro , mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu Pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e desde… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 1, 2026

Primeira saída da prisão desde a detenção

Esta foi a primeira vez que Bolsonaro deixou a unidade prisional desde que foi preso preventivamente, há 32 dias, após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Posteriormente, a prisão foi convertida em cumprimento definitivo da pena.

Com a alta médica e a decisão do STF, Bolsonaro segue detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, sob monitoramento das autoridades e acompanhamento médico conforme necessário.