Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro

Governador de São Paulo poderá se encontrar com o ex-presidente na Papudinha na próxima quinta-feira
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na unidade prisional conhecida como Papudinha, em Brasília.
De acordo com a decisão, a visita está marcada para quinta-feira (22), no horário das 8h às 10h.
Quem está autorizado a visitar Bolsonaro
Além de Tarcísio de Freitas, Moraes também autorizou outras duas visitas ao ex-presidente:
- Diego Torres Dourado, ex-assessor do governador de São Paulo e irmão de Michelle Bolsonaro
- Bruno Scheid, assessor de Bolsonaro e vice-presidente do PL de Rondônia
As datas e horários definidos foram:
- Tarcísio de Freitas – 22/01, das 8h às 10h
- Diego Dourado – 28/01, das 8h às 10h
- Bruno Scheid – 29/01, das 8h às 10h
Regras para visitas na Papudinha
Por determinação do STF, todas as visitas a Bolsonaro, com exceção de advogados, médicos e Michelle Bolsonaro, precisam de autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes.
Na Papudinha, as visitas podem ocorrer em áreas internas ou externas da unidade e seguem um cronograma específico, permitido às quartas e quintas-feiras, nos seguintes horários:
- das 8h às 10h
- das 11h às 13h
- das 14h às 16h
Primeiro encontro após prisão em regime fechado
Esta será a primeira visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro desde que o ex-presidente foi transferido para a Papudinha, após deixar a Superintendência da Polícia Federal.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, após condenação por tentativa de golpe de Estado.
Antes da transferência para o presídio militar, o ex-presidente chegou a receber Tarcísio duas vezes, quando ainda estava em prisão domiciliar, período em que os dois discutiram, entre outros temas, o cenário político e eleitoral de 2026.
Contexto político
A visita ocorre em um momento de reorganização do campo político da direita, após Bolsonaro confirmar apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
Antes desse anúncio, Tarcísio de Freitas era citado nos bastidores como um possível nome para disputar o Palácio do Planalto, o que aumenta o peso político do encontro autorizado pelo STF.