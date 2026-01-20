Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro

Governador de São Paulo poderá se encontrar com o ex-presidente na Papudinha na próxima quinta-feira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na unidade prisional conhecida como Papudinha, em Brasília.

De acordo com a decisão, a visita está marcada para quinta-feira (22), no horário das 8h às 10h.

Quem está autorizado a visitar Bolsonaro

Além de Tarcísio de Freitas, Moraes também autorizou outras duas visitas ao ex-presidente:

Diego Torres Dourado , ex-assessor do governador de São Paulo e irmão de Michelle Bolsonaro

, ex-assessor do governador de São Paulo e Bruno Scheid, assessor de Bolsonaro e vice-presidente do PL de Rondônia

As datas e horários definidos foram:

Tarcísio de Freitas – 22/01, das 8h às 10h

– 22/01, das 8h às 10h Diego Dourado – 28/01, das 8h às 10h

– 28/01, das 8h às 10h Bruno Scheid – 29/01, das 8h às 10h

Regras para visitas na Papudinha

Por determinação do STF, todas as visitas a Bolsonaro, com exceção de advogados, médicos e Michelle Bolsonaro, precisam de autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes.

Na Papudinha, as visitas podem ocorrer em áreas internas ou externas da unidade e seguem um cronograma específico, permitido às quartas e quintas-feiras, nos seguintes horários:

das 8h às 10h

das 11h às 13h

das 14h às 16h

Primeiro encontro após prisão em regime fechado

Esta será a primeira visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro desde que o ex-presidente foi transferido para a Papudinha, após deixar a Superintendência da Polícia Federal.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Antes da transferência para o presídio militar, o ex-presidente chegou a receber Tarcísio duas vezes, quando ainda estava em prisão domiciliar, período em que os dois discutiram, entre outros temas, o cenário político e eleitoral de 2026.

Contexto político

A visita ocorre em um momento de reorganização do campo político da direita, após Bolsonaro confirmar apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Antes desse anúncio, Tarcísio de Freitas era citado nos bastidores como um possível nome para disputar o Palácio do Planalto, o que aumenta o peso político do encontro autorizado pelo STF.