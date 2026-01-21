Guarda Ambiental de Itaquá resgata mais de 1,5 mil animais silvestres em três anos

Entre os resgates estão aves, répteis e mamíferos, muitos deles vítimas de tráfico e maus-tratos

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba registrou um importante avanço na proteção da fauna silvestre entre 2023 e 2025. No período, foram resgatados 1.545 animais, resultado de ações contínuas de fiscalização, atendimento a ocorrências, educação ambiental e parcerias com órgãos especializados.

“Esse resultado mostra que Itaquaquecetuba trata o meio ambiente como prioridade. A Guarda Ambiental tem atuado com seriedade, garantindo a proteção da fauna e promovendo uma cidade mais equilibrada e sustentável”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Em 2023, 461 animais foram resgatados. No ano seguinte, o número subiu para 534, e em 2025, foram 550 animais atendidos, demonstrando crescimento consistente e maior efetividade das ações da corporação. Entre os resgates estão aves, répteis e mamíferos, muitos deles vítimas de tráfico, maus-tratos ou encontrados em áreas urbanas.

“Temos uma guarda ambiental capacitada, que atua com responsabilidade e rapidez no atendimento às ocorrências. O aumento no número de resgates também demonstra a confiança da população em acionar os agentes”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

“Cada animal resgatado representa um avanço na preservação da biodiversidade. Trabalhamos para garantir o manejo adequado e o encaminhamento correto e responsável, sempre que possível, para a reintegração desses animais à natureza”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

“A proteção da fauna é uma responsabilidade coletiva e a nossa cidade tem dado exemplo”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa. Denúncias sobre animais silvestres em cativeiro ou entregas voluntárias podem ser feitas pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.