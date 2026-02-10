Itaquá distribui mais de 54 mil litros de leite em janeiro e amplia atendimento a famílias vulneráveis

Programa Viva Leite atende quase 5 mil crianças e idosos

A Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar de Itaquaquecetuba divulgou nesta semana um balanço do programa Viva Leite no município. Somente em janeiro deste ano foram distribuídos 54.366 litros de leite, beneficiando 1.788 crianças e 3.093 idosos em situação de vulnerabilidade social.

Desde setembro de 2025, a gestão do Viva Leite, uma iniciativa do Governo do Estado, passou a ser de responsabilidade do município, o que trouxe mais autonomia para organizar a logística e garantir que o benefício chegue com regularidade às famílias cadastradas.

“Assumir a gestão do Viva Leite nos permite acompanhar de perto as necessidades das famílias. Estamos trabalhando para garantir que o leite chegue com qualidade e no tempo certo a quem mais precisa”, destacou o chefe da pasta, Rolgaciano Fernandes.

Entre setembro e dezembro de 2025, foram distribuídos 223 mil litros. “É um programa essencial, que impacta diretamente a saúde e o bem-estar de crianças e idosos. A nossa atuação garante mais eficiência e transparência na execução dessa política pública”, afirmou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O programa é uma das maiores iniciativas de distribuição gratuita de leite pasteurizado do país, assegurando acesso a um alimento essencial para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. “Cuidar das pessoas é prioridade. O Viva Leite faz diferença no dia a dia das famílias, assegurando um alimento básico e nutritivo para quem mais precisa”, completou o prefeito Eduardo Boigues

Os interessados em aderir ao programa podem realizar a solicitação na Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar, localizada na rua Padre Anchieta, 78, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4642-5076.