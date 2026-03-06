Eduardo Leite lança pré-candidatura à Presidência e defende “nova direção” para o Brasil

Governador do Rio Grande do Sul divulgou manifesto político nas redes sociais e se apresentou como alternativa à polarização entre os principais campos políticos do país nas eleições presidenciais.

Governador gaúcho anuncia pré-candidatura ao Planalto

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou nesta sexta-feira (6) sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Partido Social Democrático.

O anúncio foi feito por meio de um manifesto divulgado nas redes sociais, no qual o governador apresenta avaliações sobre o cenário político e econômico do país e defende a necessidade de uma nova direção para o Brasil.

No texto, Leite afirma que o país enfrenta um momento decisivo e que a disputa presidencial não deve se limitar à manutenção da polarização política.

“Não estamos diante de uma eleição comum. Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento”, escreveu.

Segundo o governador, o Brasil vive um “problema de direção”, marcado por disputas ideológicas intensas e dificuldades para avançar em reformas estruturais.

Proposta de terceira via contra polarização política

Ao apresentar sua pré-candidatura, Eduardo Leite voltou a defender uma alternativa política independente, posicionando-se como uma possível terceira via nas eleições.

O governador afirmou que não se alinhou aos principais polos políticos do país nas eleições de 2022, citando diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo ele, essa postura o colocaria em posição de liderar um projeto político voltado à redução da polarização no país.

“Me sinto pronto para liderar um projeto nacional de despolarização do país. O Brasil precisa sair dessa polarização radicalizada que coloca brasileiros contra brasileiros”, declarou.

Leite também destacou que sua candidatura pretende reunir setores da sociedade interessados em uma agenda de equilíbrio institucional, responsabilidade fiscal e reformas administrativas.

Disputa interna no PSD para escolha do candidato

Apesar do anúncio, a candidatura de Eduardo Leite ainda depende da decisão interna do PSD, que possui outros dois governadores cotados para disputar o Palácio do Planalto.

Os outros nomes são:

Ratinho Júnior , governador do Paraná

, governador do Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Os três disputam a preferência do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, responsável por conduzir o processo de escolha do candidato.

Segundo Kassab, o partido não pretende realizar prévias internas, e a definição deverá ocorrer por meio de articulação política e avaliação da viabilidade eleitoral de cada nome.

Agenda política conjunta em São Paulo

Como parte das articulações do partido, Leite, Ratinho Júnior e Caiado participam de eventos políticos em São Paulo ao longo dos próximos dias.

Os três governadores devem acompanhar filiações de deputados estaduais paulistas ao PSD, em uma agenda organizada pela direção nacional da sigla.

Os encontros são considerados estratégicos para avaliar o desempenho político de cada pré-candidato e ampliar a presença do partido no cenário nacional.

Manifesto defende reformas institucionais e responsabilidade fiscal

No manifesto divulgado nas redes sociais, Eduardo Leite também apresentou propostas para reorganizar o funcionamento do Estado brasileiro.

Entre os pontos citados estão:

Reequilíbrio entre os três Poderes

Combate a privilégios no setor público

Responsabilidade fiscal como política permanente

Redução da burocracia

Ampliação de parcerias em infraestrutura

Prioridade nacional para a educação básica

O governador também mencionou a necessidade de enfrentar problemas estruturais do país, citando episódios recentes como a Operação Lava Jato, além de crises envolvendo instituições financeiras, como o caso do Banco Master.

Para Leite, esses episódios revelam fragilidades institucionais que exigem reformas estruturais no sistema político e administrativo brasileiro.

PSD deve escolher candidato até abril

A expectativa dentro do PSD é definir até abril qual dos três governadores será o candidato oficial do partido à Presidência da República.

De acordo com Eduardo Leite, a decisão dependerá de diálogo interno, avaliação do cenário político e da percepção do eleitorado.

O governador afirmou que o objetivo da sigla é encontrar um nome capaz de unificar setores da sociedade e chegar competitivo ao segundo turno das eleições presidenciais.

“Vamos intensificar encontros, conversas e diálogos para entender qual nome poderá aglutinar um grupo substancial da sociedade brasileira e vencer as eleições”, afirmou.