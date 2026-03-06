Com a estrutura completa, obras do Hospital Geral de Arujá seguem para nova fase

O sonho arujaense segue avançando e se tornando realidade. Nesta semana, a obra do Hospital Municipal de Arujá atingiu uma etapa fundamental com a concretagem da última laje, finalizando toda a estrutura principal do edifício.

Este marco consolida o esqueleto do futuro hospital e permite que a construção avance para as próximas fases. O projeto, que prevê uma unidade de saúde moderna e completa, está sendo acompanhado de perto pela administração municipal, que reafirma seu compromisso com a saúde da população.

Com a conclusão da estrutura, as equipes de trabalho iniciarão uma nova etapa, focada nos fechamentos em alvenaria, sistemas de ar-condicionado, na instalação de esquadrias, além das redes hidráulica, elétrica e de gases hospitalares. Em seguida, serão realizados os trabalhos de acabamento e revestimento.

O Hospital Municipal de Arujá foi projetado para transformar o atendimento de saúde na cidade. A estrutura contará com cinco pavimentos, totalizando 10.673 m² de área construída, e terá capacidade para 100 leitos. A unidade abrigará um pronto-socorro, serviços de diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e diversas outras especialidades médicas.

A Prefeitura de Arujá segue trabalhando para que o sonho do Hospital Municipal se torne, em breve, uma realidade na vida do arujaense.