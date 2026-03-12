Em Itaquá, quiosques do parque ecológico são interditados para obras de melhoria

No próximo mês, os banheiros serão interditados e sanitários químicos serão disponibilizados temporariamente

Os quiosques do Parque Ecológico Mario do Canto em Itaquaquecetuba estão temporariamente interditados para a realização de obras de melhoria e manutenção. Entre os serviços já executados estão a demolição de estruturas antigas, reconstrução em alvenaria dos quiosques, mesas e bancos, além da limpeza e pintura dos telhados. A medida é necessária para garantir mais conforto e qualidade aos frequentadores do espaço público. A obra já alcançou 70% de conclusão.

Nesta etapa, estão previstos serviços como pintura dos quiosques, colocação de pisos e azulejos e instalação de itens como pia, bebedouro e churrasqueira, entre outros ajustes que vão modernizar e melhorar a estrutura.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. “Essas melhorias são importantes para manter o parque estruturado e adequado para receber a população, sempre respeitando o meio ambiente e incentivando o uso consciente do espaço”, destacou a chefe da pasta, Yasmim Zampieri.

Já as obras dos banheiros serão iniciadas no próximo mês, com a reforma e ampliação dos espaços. Durante o período de intervenção, para garantir o atendimento aos frequentadores do parque, banheiros químicos serão disponibilizados temporariamente para uso dos visitantes.

O prefeito Eduardo Boigues destacou que a intervenção faz parte do trabalho de valorização dos espaços públicos da cidade. “Estamos investindo na melhoria dos equipamentos públicos para que as famílias possam aproveitar o parque com mais segurança. A interdição é temporária, mas necessária para entregarmos um espaço renovado.”

“Pedimos a compreensão de todos durante o período de obras e reforçamos que, em breve, teremos um parque com mais áreas para convivência e contato com a natureza”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.