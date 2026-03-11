Escolas municipais de Santa Isabel promovem ações educativas de combate à dengue

As escolas da rede municipal de ensino de Santa Isabel estão realizando uma série de atividades educativas voltadas à conscientização e à prevenção da Dengue entre os estudantes. As iniciativas fazem parte das ações do município para orientar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Nas unidades escolares, professores e equipes pedagógicas desenvolvem atividades lúdicas e educativas que abordam os riscos da dengue e as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. A proposta é estimular o aprendizado de forma participativa, ampliando a compreensão dos alunos sobre os cuidados com a saúde e com o meio ambiente.

Entre as atividades realizadas estão jogos pedagógicos, brincadeiras educativas, exibição de vídeos informativos e rodas de conversa sobre o tema. Também são promovidas dinâmicas como a “caça ao foco da dengue”, em que os estudantes aprendem a identificar possíveis criadouros do mosquito. Personagens educativos também são utilizados para tornar o processo de aprendizagem mais acessível às crianças.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa busca fortalecer o papel da escola como espaço de formação cidadã, incentivando os alunos a compartilharem o conhecimento adquirido com suas famílias e comunidades.

A mobilização também reforça a importância da participação da população no combate à dengue, com atitudes simples do dia a dia, como evitar o acúmulo de água parada em recipientes, caixas, pneus, garrafas e outros objetos que possam servir de criadouro para o mosquito.

As ações desenvolvidas nas escolas integram as estratégias de conscientização e prevenção adotadas pelo município, com caráter educativo e informativo, voltadas à promoção da saúde pública e ao engajamento da comunidade no enfrentamento da doença.