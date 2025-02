Belo e Ana Castela são alguns dos nomes confirmados para o ‘Suzano Music Festival’

A cidade de Suzano está se preparando para celebrar seus 76 anos de emancipação político-administrativa com o “Suzano Music Festival”, que ocorrerá de 2 a 6 de abril no Parque Max Feffer. O festival contará com grandes nomes da música brasileira, incluindo Belo, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Bruno e Marrone e Samuel Rosa, vocalista da banda Skank.

Em uma coletiva de imprensa realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro da cidade, jornalistas de mais de 30 veículos de comunicação do Alto Tietê acompanharam o anúncio oficial da programação. O evento contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, do vice-prefeito Said Raful, da primeira-dama Déborah Raffoul e de outras autoridades, que destacaram a diversidade das atividades planejadas para comemorar o aniversário do município.

A entrada para os shows será mediante a doação de alimentos, com os itens variando conforme o artista. Para o show de Belo, solicita-se 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo ou 1 quilo de farinha; já para Ana Castela, 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá ou 1 litro de óleo. As doações poderão ser realizadas em diversos pontos da cidade a partir desta quinta-feira, dia 27.

Além das apresentações musicais, a programação de aniversário de Suzano incluirá diversas ações culturais e sociais, como o FestCão, voltado ao bem-estar animal, e o evento “Suzano, a Cidade das Flores”, no Viveiro Municipal. Também serão lançados projetos como o Plano de Abairramento e o Plano de Praças, que prevê a criação de 23 novas praças até 2028.

Para mais informações sobre a programação e os pontos de troca de ingressos, os interessados podem acessar os canais oficiais da Prefeitura de Suzano.