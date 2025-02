Saúde de Itaquá mobiliza a população para atualizar caderneta de vacinação

Objetivo é aumentar cobertura vacinal e prevenir doenças

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba está reforçando a importância da imunização, solicitando aos munícipes que mantenham sua caderneta de vacinação atualizada. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, reforçar a prevenção contra doenças, além de incentivar pais e responsáveis a estarem em dia com os esquemas vacinais.

Para facilitar o acesso às doses, todas as unidades da rede de atenção básica da cidade oferecem as vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Os imunizantes contemplam crianças, adolescentes, adultos e idosos conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária e campanha.

“É fundamental que os pais estejam atentos à caderneta de vacinação de seus filhos. Manter o esquema vacinal atualizado protege não só as crianças, mas toda a população”, destacou o secretário de Saúde, Gabriel Rocha.

A pasta também promove mobilizações periódicas, com ações de conscientização e divulgação em escolas, unidades de saúde e redes sociais. Para garantir a vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso das crianças), além do cartão SUS e da caderneta de vacinação.

“Nossa meta é aumentar a cobertura vacinal e evitar surtos de doenças já erradicadas. Estamos intensificando as campanhas e ampliando a divulgação para que todos tenham acesso à informação correta e possam garantir a imunização”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.