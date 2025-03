Prefeitura de Itaquá divulga programação especial do Carnaval 2025 Haverá matinê e atividades educativas

A Prefeitura de Itaquaquecetuba preparou uma programação especial para o Carnaval 2025 buscando valorizar as tradições carnavalescas e proporcionar momentos de lazer aos moradores.

Abrindo a programação, neste sábado (22), acontece o 1º Concurso de Marchinhas Carnavalescas, a partir das 16h, na Secretaria de Cultura (avenida Ver. João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia). O evento busca resgatar as tradicionais marchinhas de Carnaval e é aberto ao público. Na próxima segunda (24), a partir das 9h, a pasta também vai realizar o Baile 60+, um evento especial dedicado ao público da melhor idade.

Dando sequência, entre 24 e 28 de fevereiro, serão realizados bailinhos de Carnaval nos CRAS, sendo no dia 24 no Recanto Mônica, às 8h30 e às 15h30, no dia 25 no Quinta da Boa Vista, às 8h30 e às 14h30, no dia 26 no Morro Branco, às 10h e às 15h, no dia 27 no Paineira, às 10h30 e às 14h30, e no dia 28 no Caiuby, às 9h e às 14h30.

Também entre 24 e 28, das 8h às 17h, será promovido um festival em todas as escolas com atividades do projeto “Muito além do Samba” do Programa de Proteção às Infâncias, que busca orientar sobre o bem-estar infantil, respeito, cidadania e prevenção de situações de vulnerabilidade durante o Carnaval.

No dia 25, às 11h, a Emeb Prof Paulo Nunes promove uma marchinha em parceria com o projeto do Instituto Maurício de Sousa, o Vôlei Mania. No dia 27, às 8h, o Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI) vai realizar a Festividade Carnavalesca dos Idosos, que contará com a comemoração dos aniversariantes do mês e um desfile temático.

Já no dia 1º de março, das 14h às 19h, será promovida uma matinê de Carnaval na praça Padre João Álvares – Centro, que vai reunir blocos e marchinhas para animar os foliões. Na mesma data e local, acontece a campanha “Não é Não”, uma ação de conscientização com entrega de adesivos contra assédio e importunação sexual.

Também no dia 1º, às 10h, será realizada a ação “Bloco da Prevenção” com a distribuição de preservativos e informativos na praça central, na Estação Itaquaquecetuba da CPTM e no pedágio da rodovia Ayrton Senna para que os foliões aproveitem a festa com consciência e responsabilidade. A iniciativa chama atenção para a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis.

“Temos uma programação diversificada, focada na alegria, no respeito e no resgate dessa cultura tão importante para a história da cidade. É uma festa para a família e todos vão poder curtir com segurança”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.