Em Itaquá, Boigues faz balanço de 100 dias e destaca novo pacote de obras

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, apresentou nesta quarta-feira (9) um balanço dos 100 primeiros dias de governo. Ao lado do vice-prefeito Rogério Tarento, do secretário de Governo Marcello Barbosa e da secretária de Habitação Angela Quirino, Boigues destacou avanços em todas as áreas e anunciou novas ações em coletiva de imprensa com 37 veículos presentes.



“Trabalhamos muito neste início de ano. Avançamos e hoje estamos aqui prestando contas de tudo o que fizemos, sempre com responsabilidade e compromisso. Vamos seguir em ritmo acelerado para entregar ainda mais neste ano”, afirmou o prefeito. O evento contou com secretários e vereadores.

Entre os destaques, estão o lançamento do programa Agiliza SUS, para acelerar cirurgias, exames e consultas; a reinauguração da USF Miray; ampliação de vagas em escolas de tempo integral; avanços na educação especial e prêmios por melhorias no ensino.



Na infraestrutura, Boigues citou obras de recapeamento em oito bairros e apoio a famílias afetadas pelas chuvas de fevereiro, com abrigos, doações e entrega de móveis e eletrodomésticos. Na segurança, a GCM apreendeu mais de 50 mil entorpecentes e R$ 32 mil em dinheiro do tráfico.

Também foram apresentados números expressivos em geração de empregos, adesão de 24 mil contribuintes ao Refis, e ações nas áreas de habitação, cultura, esporte, mobilidade, turismo, meio ambiente, abastecimento, entre outras. “A população já sentiu a diferença. Hoje temos melhorias em todos os setores”, afirmou Marcello Barbosa.



Boigues encerrou com o novo pacote de obras: recapeamento de 112 vias em 16 bairros e das principais vias da cidade; investimento de R$ 1 bilhão da Sabesp para atingir 98% de cobertura de água e 86% de esgoto até 2027; entrega de 4,4 mil matrículas habitacionais e um novo conjunto.

Entre as próximas entregas estão: oito escolas, três UBSs, três bases da GCM, três terminais de ônibus, campo de grama sintética, três áreas de lazer, duas quadras esportivas, pista de skate na Vila Virgínia, CEMI, pista de pump track, galpão de reciclagem, clínica veterinária e clínica-escola para autista