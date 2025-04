Pedro Ishi completa 100 dias à frente da Prefeitura de Suzano com entregas e metas ambiciosas

Em seus primeiros 100 dias de gestão, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, apresentou um balanço marcado por importantes ações e o anúncio de metas que visam transformar a cidade nos próximos anos. Um dos destaques foi a assinatura da ordem de serviço para tornar Suzano 100% iluminada com lâmpadas de LED, meta prevista para ser alcançada até o fim do ano. O projeto, que integra o programa “Ilumina Suzano”, já levou mais de 4 mil lâmpadas modernas a diversos bairros, como Vila Mazza, Miguel Badra e Vila Amorim.

Na área da educação, a gestão destinou R$ 5 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM), recurso que será repassado diretamente às Associações de Pais e Mestres das 73 escolas municipais. O objetivo é garantir mais autonomia às unidades e melhorar a infraestrutura escolar com agilidade.

Outro ponto importante foi o anúncio da construção de um novo ecoponto no bairro Miguel Badra, ampliando as opções de descarte correto de resíduos sólidos. A gestão também projetou diversas entregas estruturantes, como o prolongamento da avenida Roberto Simonsen, a construção do Terminal de Ônibus de Palmeiras, o novo Hospital Federal, uma UPA 24h, além da UBS do Parque do Colégio.

Na segurança, estão em andamento obras da nova sede da Guarda Civil Municipal no Jardim Miriam e a instalação de uma base no distrito de Palmeiras, além da futura sede do Baep no Jardim Monte Cristo.

A Prefeitura também prevê a entrega de 30 novas praças até 2028, a regularização de mais de 5 mil imóveis e o plantio de 10 mil mudas de árvores. Para Pedro Ishi, os primeiros cem dias mostram que o trabalho está apenas começando e que Suzano seguirá avançando com planejamento, tecnologia e compromisso com a população.