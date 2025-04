Fundo Social doa leite arrecadado no Poá Fest para cidades do Alto Tietê

Primeira-dama Flavia Souza recebeu as presidentes do Fundo Social e representantes de Suzano, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes



O Fundo Social de Poá realizou, nesta segunda-feira (14), a doação de centenas de litros de leite para as cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Os itens, que também estão sendo encaminhados para entidades cadastradas, foram arrecadados durante o Poá Fest, evento promovido em comemoração aos 76 anos do município nos dias 25 e 26 de março, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe.



A ação, de acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, reforça o espírito de união entre os municípios da região, fortalecendo uma rede de apoio social cada vez mais atuante. “É com muito carinho que estamos doando centenas de litros de leite às nossas cidades vizinhas. A arrecadação do Poá Fest foi um sucesso graças à generosidade da nossa população, e agora podemos estender esse gesto de solidariedade a quem também precisa. Aproveitamos também para agradecer as fraldas doadas pela Prefeitura de Suzano, formando essa rede do bem no Alto Tietê”, destacou.



Presente em Poá para receber o leite doado, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo, comemorou o recebimento dos itens e a parceria estabelecida com a cidade. “Essa rede solidária é muito importante para os municípios, porque sabemos que podemos contar umas com as outras e atender as necessidades da nossa população em situação de vulnerabilidade, que é nossa prioridade”, enfatizou



Intercâmbio

Além do leite doado por Poá, a Prefeitura de Suzano, por meio do seu Fundo Social, também contribuiu para esse intercâmbio solidário com a doação de 500 fraldas para o município poaense. A presidente do Fundo Social de Suzano e primeira-dama, Déborah Rafful Ishi, esteve presente na entrega e celebrou a parceria entre os dois municípios.



“Foi uma honra estar ao lado da querida primeira-dama de Poá, Flávia Souza, e do secretário de Assistência Social Wellington Alves Teixeira, para este verdadeiro encontro de solidariedade entre os dois municípios. Juntos, seguimos firmes no propósito de levar mais dignidade e cuidado a quem mais necessita. A solidariedade nos conecta e nos fortalece. Fazer o bem é o que nos move, principalmente compartilhando e somando esforços”, destacou.



A coordenadora do Fundo Social de Ferraz, Silvana Santos, recebeu a doação em nome da presidente do órgão, Cida Gambale; enquanto a assessora de Gabinete de Mogi, Nathalie Silveira, representou a presidente do Fundo Social da cidade, Maira Cusatis, na retirada dos itens doados. Já a primeira-dama de Itaquá, Mila Boigues, foi representada pela assessora do Fundo Social, Shirley Roberta de Oliveira Andrade.