Homem é preso após espancar e matar a própria mãe de 75 anos em Suzano

Um crime chocou os moradores de Suzano, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira (15). Um homem de 54 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar até a morte a própria mãe, Maria do Socorro Soares Bezerra, de 75 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro Vila Maluf.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria começado após uma discussão familiar. O suspeito levou a namorada para a residência da mãe, o que teria gerado um desentendimento. A idosa não aprovou a presença da mulher e pediu que ela deixasse o local. Inconformado, o filho teria agredido a mãe com um soco no rosto, derrubando-a no chão.

Mesmo após a queda da vítima, ele continuou a espancá-la com novos socos e ainda teria arremessado uma mesa contra ela. Maria do Socorro não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na casa, encontrou o agressor no local. Ele confessou o crime e foi imediatamente preso. O homem já possuía passagem por homicídio e agora responderá por homicídio qualificado, tipificado como feminicídio.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano.