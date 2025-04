População de Itaquá tem 15 dias para aderir ao Refis Prazo para negociar dívidas termina no dia 30 deste mês

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de Itaquaquecetuba, que permite a negociação de dívidas municipais com até 100% de desconto em juros e na multa, termina no dia 30 deste mês. É possível aderir ao programa negociando pendências de IPTU, COSIP, TCA, TLIF, ISSQN, TFS, TFA e auto de infração, exceto multa de trânsito.

“Faltam 15 dias para o encerramento do programa com o desconto especial. Aproveitem a prorrogação e fiquem em dia com a prefeitura”, destacou o prefeito Eduardo Boigues. É possível pagar com 100% de desconto em juros e na multa em 12 vezes, com 75% em 24, 50% em 36 e 25% em 48.

Cada parcela pode ser de, no mínimo, R$ 141 para pessoa física e R$ 455 pessoa jurídica. A prefeitura permite a adesão pelo site itaquaquecetuba.sp.gov.br/refis-2024 ou presencial, na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 260 – Vila Virgínia, de segunda a sexta, das 9h às 15h. Informações pelo 11 4642-4043 ou dividaativa@itaquaquecetuba.sp.gov.br.