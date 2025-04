Vereador Ewerton Inha cria espaço para incentivar mulheres ferrazenses na política

Para estimular o ingresso das mulheres ferrazenses na carreira política em um futuro bem próximo, o vereador Ewerton de Lissa Souza (Podemos), o Ewerton Inha (foto), decidiu propor a criação da chamada Galeria Lilás. O espaço exclusivo contendo fotos e registros históricos de ex-vereadoras desde 1955 até os dias atuais deverá ser montado na futura sede definitiva da Câmara Municipal na Rua Deputado Queiroz Teles, 217, na Vila Romanópolis. O prédio encontra-se em fase de conclusão.

O projeto de resolução nº 0012/2025 foi aprovado em única discussão e, por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 08. Com isso, o texto será publicado no Boletim Oficial do Município (BOM), nos próximos dias. Por sua vez, o processo de atualização da Galeria Lilás ocorrerá periodicamente mediante inclusão das novas parlamentares eleitas e de outras mulheres, que a critério da Mesa Diretora tenham prestado relevantes serviços à sociedade ao Poder Legislativo local.

Por outro lado, a escolha das homenageadas e a organização da Galeria Lilás serão de responsabilidade da Mesa Diretora, podendo contar com o apoio de comissões temáticas, servidores da Casa e entidades representativas da sociedade civil. O projeto de resolução estabelece também que a Galeria Lilás poderá ser usada para eventos, palestras e atividades que promovam o fortalecimento da participação feminina na política, incentivando o protagonismo das mulheres no cenário legislativo.

Para Ewerton Inha, além de incentivar cada vez mais a participação das mulheres na via pública, trata-se de uma justa homenagem às vereadoras que colocaram o seu nome na história política da cidade, em um ambiente majoritariamente marcado pela presença de homens. “Estou feliz por propor a criação de um espaço tão especial”, opinou. Até a presente data, apenas dez mulheres foram eleitas, incluindo a atual Selma Francisca dos Santos (Republicanos), a Professora Selma. Ela (foto) elogiou a iniciativa inédita.

Por Pedro Ferreira, em 08/04/2025.