Squizato remaneja quase R$400 mil para castração gratuita de cães e gatos

Como algumas emendas individuais impositivas apresentadas nos anos de

2021, 2022 e 2023 ao orçamento de Ferraz de Vasconcelos tiveram a sua

execução impossibilitada por razões técnicas, o vereador Claudio Roberto

Squizato (PV) fez o remanejamento das propostas obrigatórias no valor de

R$398 mil. Para ele, a verba transferida destina-se à castração gratuita

de cães e gatos na cidade. A meta é fazer 300 esterilizações mensais.



O cadastramento, ou seja, o processo de inscrição e triagem das

famílias tutoras contempladas e os procedimentos cirúrgicos nos animais

de estimação deverão ser feitos na Clínica Veterinária Municipal Rafael

Loureiro Machado, no Sítio Paredão. De acordo com o parlamentar e

ativista da causa animal na cidade, a sua iniciativa ao proceder o

remanejamento das emendas individuais impositivas de anos anteriores

visa alcançar mais de 1,3 mil castrações.

Na prática, a decisão contribui fortemente para aumentar o atendimento

da demanda do já bem-sucedido programa municipal de castração

desenvolvido em bairros diferentes da cidade pela Secretaria Municipal

do Verde, Proteção e Bem-Estar Animal. Para Squizato, o processo de

esterilização ganhou um avanço considerável, sobretudo, durante as

gestões da prefeita, Priscila Gambale (Podemos), iniciadas em 2021. Por

isso, o vereador aproveitou para parabenizar a gestora por adotar essa

política pública.



Segundo ele, como o tratamento veterinário em geral é bastante caro e,

portanto, várias famílias tutoras não têm dinheiro para bancar as

despesas de uma cirurgia de castração, por exemplo, é de suma

importância que o poder público faça isso de forma sistemática. “A

castração do animal de estimação é um ato de amor, já que o processo

evita doenças como, por exemplo, o câncer. Squizato agradeceu também o

titular da Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Junior por ter feito o

remanejamento por decreto.



Por Pedro Ferreira, em 11/04/2025.