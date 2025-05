Por unanimidade, vereadores homenageiam secretário municipal de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos

Na presença da prefeita, Priscila Gambale (Podemos), da maioria dos representantes do primeiro escalão do Poder Executivo e do plenário lotado, o secretário municipal de Serviços Urbanos e vereador licenciado Agílio Nicolas Ribeiro David (centro) foi homenageado com a moção de aplausos nº 0017/2025. A votação do tributo de autoria do colega Ananias Coelho Neto (PSD), o Neto do Cambiri, mas também assinado pelo restante da Casa ocorreu em única discussão e, por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 06.

Na prática, a concessão da honraria é um reconhecimento de todos os vereadores pela notável contribuição, comprometimento e profissionalismo como Nicolas atua diariamente no comando da pasta dos Serviços Urbanos na cidade. Afinal de contas, o órgão é responsável pela manutenção e conservação de prédios e outras instalações públicas de uso coletivo da população ferrazense em geral. Além disso, a mencionada secretaria também cuida da construção e supervisão de estradas vicinais, entre outras ações.

Na tribuna, Nicolas agradeceu o recebimento da moção de aplausos e, ao mesmo tempo, destacou o trabalho em conjunto desenvolvido por sua a equipe de colaboradores que não mede esforços para manter todo o território da municipalidade limpo e, com isso, assegurando mais qualidade de vida aos munícipes. Na ocasião, o secretário expressou o seu sentimento de gratidão, em especial, ao vereador Neto do Cambiri, aos demais parlamentares, à prefeita, amigos secretários e aos servidores da pasta.

“Estou muito feliz por essa homenagem e, sobretudo, por trabalharmos em parceria”, explicou Nicolas.

Já Priscila Gambale (foto), por sua vez, afirmou que é uma honra muito grande poder participar da concessão da moção de aplausos ao seu secretário de Serviços Urbanos, assim como ressaltou o trabalho unido que vem sendo feito pela sua equipe de auxiliares e servidores da municipalidade. Para ela, trata-se de um processo de aprendizagem diário e, neste caso, o secretário Nicolas cumpre muito bem a missão atribuída.

“O Nicolas comandou a pasta no nosso primeiro mandato e por sua competência foi convidado para voltar a chefiar a Secretaria de Serviços Urbanos, que, aliás, atua com maestria”, diz.

Por outro lado, Neto do Cambiri fez questão de exaltar o caráter sempre prestativo do secretário Nicolas e da sua equipe de colaboradores. Para ele, o homenageado tem um papel muito importante no serviço de zeladoria na cidade.

“O Nicolas é uma pessoa diferenciada e, portanto, nós vereadores acertamos por aprovar uma moção de aplausos em seu nome. Por isso, aproveito para agradecer a presença da nossa prefeita, demais secretários, o público presente e virtual e aos meus colegas por votarem no tributo”, concluiu Neto do Cambiri. A maioria dos vereadores também elogiou o Nicolas.