Padrasto é indiciado por homicídio triplamente qualificado por morte de jovem envenenado

Admilson Ferreira dos Santos será indiciado por homicídio triplamente qualificado após a confirmação da morte de Lucas da Silva Santos, de 19 anos. O jovem estava internado desde o dia 12 de julho no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após ter ingerido bolinhos de mandioca supostamente envenenados.

A morte encefálica foi confirmada na tarde de domingo (20/7) pela prefeitura da cidade, que também comunicou que a família de Lucas autorizou a doação de seus órgãos. A administração municipal lamentou o ocorrido e afirmou que continua colaborando com as autoridades, enquanto aguarda os laudos do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte.

Admilson é o principal suspeito de ter envenenado o enteado. Segundo a delegada responsável pelo caso, Liliane Doretto, o padrasto também será responsabilizado por três abusos sexuais cometidos contra os enteados.

Lucas começou a passar mal cerca de meia hora após comer bolinhos de mandioca enviados pela tia, Cláudia Pereira dos Santos, irmã de Admilson. O alimento foi entregue na noite de 11 de julho pela filha de Cláudia, a pedido do tio.

No início da investigação, Cláudia chegou a ser apontada como suspeita pela própria família, sob alegação de desentendimentos prévios. No entanto, a mulher negou qualquer envolvimento no envenenamento e afirmou que apenas atendeu ao pedido do irmão.

O caso segue sendo investigado pelo 6° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e, segundo a delegada, o inquérito está em fase conclusiva, com algumas pendências para finalização do relatório.