Ex-professora é presa pela 4ª vez por furtos em academia e uso de cartões no Distrito Federal

Thallyta Silva Almeida, de 29 anos, voltou a ser detida nesta sexta-feira (5) em Santa Maria, no Distrito Federal. A ex-professora temporária já havia sido solta três vezes após responder por furtar cartões de crédito em academias e utilizá-los em compras, incluindo cerca de R$ 200 em bijuterias em uma loja de shopping.

Desta vez, policiais civis da Seção de Investigações Gerais da 33ª Delegacia de Polícia cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra a investigada. Na residência dela, os agentes encontraram cartões de crédito em nome de outras pessoas.

Imagens de câmeras de segurança também registraram a suspeita dentro de uma academia no DF. Enquanto frequentadores realizavam seus treinos, ela foi flagrada abrindo armários em busca de pertences para furtar.

