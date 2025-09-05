Search
Itaquá Rodeio Fest começa nesta sexta-feira

O Itaquá Rodeio Fest começa nesta sexta-feira (5). Entre as atrações musicais estão Natanzinho Lima, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Luan Santanna, Gustavo Mioto e outros artistas nacionais.

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:
5/9 – 6ª feira
Natanzinho Lima / Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ

6/9 – Sábado
Lauana Prado / DJ Alok

7/9 – Domingo
Gustavo Mioto / Luan Santana

12/9 – 6ª feira
Tatau / Henrique & Juliano

13/9 – Sábado
MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

Produtos oficiais:
Camisetas (duas estampas, nas cores preto e branco)
R$ 60

Copos Stanley
R$ 65

Taça Stanley
R$ 70

Copo com tirante
R$ 20

Taça transparente
R$ 20

Boné
R$ 60

Onde comprar:

Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba:
Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

Também haverá ponto de venda no festival

Playlist oficial:
https://l1nk.dev/itaquarodeiofest

Compra de ingressos
Site oficial do evento:
www.itaquarodeiofest.com.br

Loja Di Gaspi – Itaquá Park Shopping
Estrada Municipal do Mandi, 1205 – Jardim Adriane

