O Itaquá Rodeio Fest começa nesta sexta-feira (5). Entre as atrações musicais estão Natanzinho Lima, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Luan Santanna, Gustavo Mioto e outros artistas nacionais.
Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)
Programação musical:
5/9 – 6ª feira
Natanzinho Lima / Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ
6/9 – Sábado
Lauana Prado / DJ Alok
7/9 – Domingo
Gustavo Mioto / Luan Santana
12/9 – 6ª feira
Tatau / Henrique & Juliano
13/9 – Sábado
MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode
Produtos oficiais:
Camisetas (duas estampas, nas cores preto e branco)
R$ 60
Copos Stanley
R$ 65
Taça Stanley
R$ 70
Copo com tirante
R$ 20
Taça transparente
R$ 20
Boné
R$ 60
Onde comprar:
Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba:
Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h
Também haverá ponto de venda no festival
Playlist oficial:
https://l1nk.dev/itaquarodeiofest
Compra de ingressos
Site oficial do evento:
www.itaquarodeiofest.com.br
Loja Di Gaspi – Itaquá Park Shopping
Estrada Municipal do Mandi, 1205 – Jardim Adriane