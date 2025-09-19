Obras do Rodoanel abrem mais de 100 vagas de emprego em Suzano

A Prefeitura de Suzano anunciou a abertura de 108 vagas de trabalho para as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que inclui a construção de alças no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

As oportunidades são para ajudante geral (88 vagas), carpinteiro (10 vagas) e armador de ferragens (10 vagas). Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino fundamental completo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Suzano Mais Emprego. Além dessas posições ligadas ao Rodoanel, o programa municipal oferece mais de 900 outras vagas em diversas áreas.

https://suzanomaisemprego.com.br

A expectativa é que a obra gere cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento da cidade e da região do Alto Tietê.