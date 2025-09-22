Itaquaquecetuba-SP alcança 1º lugar no Brasil em Autonomia e Gastos com Pessoal em Índice Firjan

Segundo levantamento nacional de Gestão Fiscal, cidade administrada por Eduardo Boigues (PL) recebeu nota máxima nos dois indicadores; no estado de SP, Itaquá está na 119ª colocação

Com direito à nota máxima, Itaquaquecetuba-SP alcançou o 1º lugar no Brasil no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) nos quesitos Autonomia e Gastos com Pessoal. Elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o levantamento analisa a situação das contas públicas de mais de 5 mil municípios brasileiros. O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), avaliou o resultado como mais uma demonstração de responsabilidade de sua gestão na condução da máquina pública local.

O Índice Firjan é elaborado com base nos dados fiscais oficiais declarados pelas Prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na composição, são levados em consideração quatro indicadores, que resultam no Índice Consolidado. O objetivo do estudo é aferir como estão as contas públicas das cidades

Com meio milhão de habitantes e localizada na região metropolitana de São Paulo, Itaquaquecetuba foi classificada pela Firjan, em linhas gerais, como Gestão de Excelência, com nota 0.8089. Com esse resultado, alcançou a 1.130ª colocação entre 5.129 municípios do País, a partir de dados consolidados de 2024. No ranking estadual, num universo de 621 Prefeituras avaliadas, chegou a 119ª classificação.

Além dessas posições, Itaquá conquistou nota máxima em duas áreas alicerces do Índice Consolidado: Gastos com Pessoal, e Autonomia. Tal desempenho alçou a cidade a 1º lugar no Brasil, entre outras que também receberam a mesma avaliação de excelência, como Belém-PA, Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP e São Bernardo do Campo-SP.

Segundo a Firjan, o indicador Gastos com Pessoal considera a flexibilidade orçamentária e baixo peso na folha de pagamento de salários e de aposentadoria de servidores municipais. Esse controle, conforme defende o estudo, gera equilíbrio nas contas públicas.

No que se refere ao item Autonomia, o levantamento avaliou se as receitas geradas pela atividade econômica local são suficientes para cobrir as despesas essenciais de funcionamento da administração municipal. O resultado deste segmento também foi positivo para Itaquaquecetuba, lhe garantindo a 1ª colocação.

*Credibilidade*

A presença positiva da cidade do Alto Tietê e em destaque no cenário nacional é para Boigues a comprovação de que sua administração, em segundo mandato consecutivo, caminha no rumo certo:

“Não de hoje, Itaquá é referência em várias análises de entidades especializadas em Gestão Pública. A Firjan, por exemplo, é referência no assunto e essencial no monitoramento do desempenho dos governos. Administrar uma cidade de meio milhão de habitantes, a nona maior no estado de São Paulo, requer muita responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. Temos as contas equilibradas e ainda revertemos boa parte do orçamento em serviços e obras, para melhorar a vida das pessoas, as quais dão sentido a todo este trabalho”, destaca Boigues – prefeito mais bem votado do Brasil, entre colégios eleitorais de segundo turno, nas eleições municipais de 2024.