MC KEL SP: Jovem de Itaquaquecetuba transforma superação em música e sonha com carreira internacional

Aos 18 anos, Rikelmy dos Santos Rotheia, conhecido artisticamente como Mc Kel SP, vem conquistando espaço no cenário do funk com sua autenticidade e histórias de superação. Criado em Itaquaquecetuba, o jovem artista encontrou na música a força para transformar um momento difícil em motivação para seguir seus sonhos.

Segundo Mc Kel SP, sua paixão pelo funk sempre existiu, mas a vergonha o impedia de dar os primeiros passos. Tudo mudou após um acidente que quase lhe custou a vida. “Depois disso eu criei coragem e decidi ir em busca do meu sonho”, relembra.

Entre seus lançamentos, um dos mais aguardados é a faixa “AMG da Gabby”, que promete marcar um novo momento em sua trajetória. Já uma das músicas mais especiais de sua carreira é a colaboração com o padrinho Mc Lon, em que retrata sua história e o acidente que o tornou, segundo ele, um verdadeiro “milagre de Deus”.

O processo criativo, conta o jovem MC, costuma nascer dentro do estúdio, onde os DJs produzem os beats e ele registra as ideias diretamente no celular. Suas maiores influências incluem nomes consagrados do funk, como Mc Lon, Mc Hariel e Mc Neguinho do Caxeta.

Acostumado a subir aos palcos, Mc Kel SP destaca um show em Alfenas (MG), onde se apresentou para mais de 4 mil pessoas, como um dos momentos mais marcantes de sua carreira até agora.

Com o olhar voltado para o futuro, o cantor sonha em viver exclusivamente da música, realizar grandes turnês pelo Brasil e no exterior, sempre levando alegria ao público.

Aos fãs e jovens que sonham em seguir o mesmo caminho, ele deixa um conselho baseado em sua própria jornada: “Não vai ser fácil, mas se é o seu sonho, persista e nunca desista. Eu já estou há seis anos na luta e acredito que tudo acontece no tempo de Deus. Se as críticas vierem, é porque está dando certo. Então siga firme, que um dia a vitória chega.”