Sertanejo, funk e arrocha embalam primeira noite do Itaquá Rodeio Fest 2025

_Mais de 50 mil pessoas acompanharam shows de Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ e Natanzinho Lima; festa continua neste sábado (6/9), com Lauana Prado e DJ Alok

O Itaquá Rodeio Fest começou nessa sexta-feira (5/9) e provou, de cara, porque é o maior rodeio de portas abertas do Brasil. A arena, montada no Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba-SP, recebeu mais de 50 mil pessoas para os shows dos sertanejos Zé Neto & Cristiano; do Dennis DJ, com o melhor do funk, e do fenômeno do arrocha Natanzinho Lima. O festival, que acontece em comemoração aos 465 anos de Itaquá, segue neste sábado (6/9), com Lauana Prado e DJ Alok.

A tradicional entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida de oração, deu tom à abertura oficial, que contou com a presença do prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL); da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, a primeira-dama Mila Boigues; do empresário Marcos Pacheco, da MP Promoções, responsável pela organização do evento; da Corte do Itaquá Rodeio Fest; de atletas de judô e de ginástica rítmica da cidade; e de secretários municipais e de vereadores.

Em seguida, a adrenalina tomou conta da arena, com a prova de montaria. Ao todo, 20 competidores enfrentaram touros de até uma tonelada. Yuri Proença Raimundo, de Sarapuí-SP, ficou no topo da classificação de ontem, com 87 pontos. O melhor peão da disputa de Itaquá terá direito à tão cobiçada vaga da etapa final da Liga Nacional de Rodeio (LNR), que será realizada em Barretos-SP, em 2026.

*Grandes shows*

Depois das provas de montaria, a ex-BBB e ex-A Fazenda Flávia Viana assumiu a apresentação dos shows da noite. Zé Neto & Cristiano foram os primeiros a se apresentarem para as mais 50 mil pessoas que prestigiaram o primeiro dia do Itaquá Rodeio Fest 2025. A dupla foi aclamada pelo público, que entoou sucessos como “Barulho do Foguete”, “Me Bloqueia” “Largado às Traças”, “Status Que Eu Não Queria” e “Bebida na Ferida”.

Na sequência, Dennis DJ, “o Brabo”, animou a arena do Jardim Adriane com grandes hits do funk brasileiro. Acompanhado de MC Ryan SP e da influenciadora Deolane Bezerra, MC Don Juan também subiu ao palco do festival e “deu uma palhinha” para o público.

Já madrugada adentro, Natanzinho Lima mostrou porque, aos 22 anos, já figura no Hot 100 da Billboard Brasil. Com estilo que navega entre o arrocha e o brega, movimentou o Itaquá Rodeio Fest com uma playlist caprichada, com direito a “Pilantra e Meio” e “Me Apaixonei nessa Morena”

*Destaque nacional*

“O Itaquá Rodeio Fest chega ao quarto ano consecutivo e, hoje, está entre os três maiores eventos do gênero do Brasil, sendo o maior de portas abertas do País”, confirmou Pacheco, diretor da MP Promoções, durante pronunciamento.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), ressaltou a importância da festa para a cidade e região do Alto Tietê, sobretudo pela geração de mais de 3 mil empregos, entre diretos e indiretos, e a arrecadação de 47 toneladas de alimentos não-perecíveis, por meio da troca solidária de ingressos:

“Fico muito feliz em ver a MP Promoções acreditar no potencial do nosso município e realizar um festival dessa magnitude. Em 2025, o Itaquá Rodeio Fest celebra os 465 anos de nossa cidade, oferecendo lazer, cultura e oportunidades de trabalho para a população, e tudo isso sem um centavo de dinheiro público”, complementou.

O festival segue neste sábado (6/9), com shows de Lauana Prado e DJ Alok. Os portões abrem às 19h. As provas de montaria acontecem a partir das 20h30 e as apresentações musicais começam às 23h30.

*SERVIÇO:*

*Itaquá Rodeio Fest 2025*

*Quando:* 6, 7, 12 e 13 de setembro

*Onde:* Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

*Programação musical:*

*6/9 – Sábado*

Lauana Prado / DJ Alok

*7/9 – Domingo*

Gustavo Mioto / Luan Santana

*12/9 – 6ª feira*

Tatau / Henrique & Juliano

*13/9 – Sábado*

MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

*Produtos oficiais:*

*Camisetas (duas estampas, nas cores preto e branco)*

R$ 60

*Copos Stanley*

R$ 65

*Taças Stanley*

R$ 70

*Copos com tirante*

R$ 20

*Taças transparentes*

R$ 20

*Bonés*

R$ 60

*Onde comprar:*

*Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba:*

Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

_*Também há ponto de venda no festival_*

*Playlist oficial:*

https://l1nk.dev/itaquarodeiofest

*Compra de ingressos*

Site oficial do evento:

www.itaquarodeiofest.com.br

*Loja Di Gaspi – Itaquá Park Shopping*

Estrada Municipal do Mandi, 1205 – Jardim Adriane

De 2ª a 6ª feira, das 10h às 22h

Aos domingos e feriados, das 14h às 22h