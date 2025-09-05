Apresentação do Itaquá Rodeio Fest terá ex-BBB Flávia Viana no comando

A atriz Flávia Viana será a apresentadora oficial do 4º Itaquá Rodeio Fest. A comunicadora, ex-Big Brother Brasil (BBB), reality da TV Globo, e vencedora da 9ª edição de A Fazenda, da Record TV, será responsável por comandar o cerimonial e conduzir o palco do festival, que celebra os 465 anos de Itaquaquecetuba-SP. O evento começa nesta sexta-feira (5/9), com grandes nomes da música nacional, provas de montaria válidas pela Liga Nacional de Rodeio (LNR), acessibilidade, parque de diversões e um sem-número de opções gastronômicas.

Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Flávia se consolidou, nos últimos anos, como influenciadora digital, compartilhando sua rotina, maternidade, além de dicas de moda, lifestyle, beleza e viagens. Atualmente, a ex-brother apresenta o programa Missão Poddelas, no canal Poddelas.

Na TV, acumula mais de 18 anos de carreira. Estreou em 2004, na RedeTV!, e, no ano seguinte, integrou o time de bailarinas do programa O Melhor do Brasil, na Record TV. Em 2007, participou da 7ª edição do BBB, na Rede Globo. De lá pra cá, cursou teatro, acumulou diversas participações em programas de entretenimento e, em 2014, atuou na novela Chiquititas, do SBT, interpretando a professora das crianças.

No cenário dos realities, Flávia voltou a ganhar projeção em 2017, ao vencer a 9ª edição de A Fazenda, da Record TV. Desde então, tem ampliado sua presença como apresentadora e comunicadora na TV, na Internet e em eventos, como o Itaquá Rodeio Fest.

Responsável por levar, pelo 4º ano consecutivo, o Itaquá Rodeio Fest para Itaquaquecetuba-SP, o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) aprovou a escolha da MP Promoções – responsável pelo festival – de Flávia Viana para conduzir as apresentações.

Segundo o liberal, a presença da atriz e comunicadora reforça o perfil do evento, que busca oferecer ao público uma experiência completa de música e de entretenimento aliado à tradição cultural da cidade de meio milhão de habitantes:

“Flávia (Viana) tem carisma, experiência e combina com o espírito do Itaquá Rodeio Fest. Ela, certamente, vai animar o público e deixar a festa ainda mais especial”.

Vai começar

O Itaquá Rodeio Fest começa nesta sexta-feira (5/9) e segue até 13/9, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355).

Nesta primeira noite do maior rodeio de portas abertas do Brasil, serão três os grandes shows: Natanzinho Lima, a dupla Zé Neto & Cristiano, e Dennis DJ.

Os portões abrem às 19h em todos os dias do festival. As provas de montaria começam às 20h30. As apresentações musicais têm início às 23h30.

Ingressos

Ainda há ingressos à venda no site www.itaquarodeiofest.com.br e na loja Di Gaspi, no Itaquá Park Shopping (Estrada Municipal do Mandi, 1205 – Jardim Adriane). Os preços variam de R$ 40 a R$ 450.