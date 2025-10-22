Com LED em 100% da cidade, Itaquaquecetuba-SP economiza energia, inibe criminalidade e reduz acidentes

Com R$ 44 milhões em investimentos, gestão do prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) completa troca das lâmpadas na cidade lançando mão de tecnologia, sustentabilidade e maior potência

Itaquaquecetuba-SP, cidade de quase meio milhão de habitantes, atingiu a marca de 100% de lâmpadas de LED. A troca da luz de mercúrio pela Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz) foi realizada ao longo dos últimos três anos e recebeu investimento de R$ 44 milhões. O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), destaca melhor visibilidade como imprescindível para o combate à criminalidade, além de redução de acidentes e economia aos cofres locais – apesar de mais pontos ativos na rede de iluminação pública do que antes. O liberal comemora a conquista como oferta de mais dignidade e segurança aos moradores.

A substituição das lâmpadas tradicionais por LED tem como principais vantagens o menor gasto energético, que se traduz em menor custo, e a durabilidade. Outro aspecto considerável, segundo Boigues, é o baixo risco à saúde dos consumidores e ao Meio Ambiente, uma vez que as lâmpadas de LED não contêm mercúrio, ao contrário das fluorescentes.

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Itaquá investiu R$ 44 milhões na iluminação pública da cidade. Parte do valor foi destinada à troca das lâmpadas antigas. A substituição atingiu 100% de cobertura neste mês de outubro. Outra parte do recurso foi aplicada na ampliação do número de pontos com iluminação. O município de 500 mil habitantes do Alto Tietê tinha 20 mil e, agora, conta com 24 mil.

Do ponto de vista da Segurança Pública, à noite, ruas mais escuras favorecem a ação de criminosos. Por isso, Boigues, delegado há mais de 24 anos, além de prefeito de Itaquá pelo segundo mandato consecutivo, classifica o investimento na nova iluminação como um dos pilares para se reduzir assaltos e proporcionar maior proteção à população, especialmente às mulheres:

“A gente sabe que o criminoso espera por uma oportunidade e a falta de iluminação era um problema que se arrastava por anos em Itaquá. Para a troca das lâmpadas de mercúrio por LED e o acionamento de novos pontos, priorizamos não somente as ruas com grande circulação de pessoas e as rotas de ônibus, mas os bairros mais afastados e que careciam de infraestrutura. Importante lembrar que há reflexos, também, na segurança do trânsito, com menor probabilidade de acidentes”, detalha o liberal, que, em 2024, foi o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno.

A estimativa do governo municipal é que a substituição da iluminação gere economia de até 25% na conta final de energia, apesar de haver, hoje, mais pontos que antes. Ocorre que as lâmpadas tradicionais tem consumo energético relativamente alto. Além disso, por conterem mercúrio tóxico, um metal pesado, exige descarte especializado.

Alô, iluminação!

Outra importante ação da gestão do liberal foi a criação de um canal de comunicação direto para acolher os pedidos da população quanto a reparos na iluminação pública.

Implementado em 2024, o call center tornou mais rápida a manutenção e a reativação de pontos de luz.

O serviço, disponível pelo número 0800-0800-006, estabelece um protocolo de atendimento, com resolução em até 72 horas.